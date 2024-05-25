السبت 25 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعرف علي قائمة الممنوعات في مباراة الأهلي و الترجي بنهائي دوري ابطال أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الشركة الأفريقية للتأمين على الممنوعات الخاصة بمباراة الاهلي و الترجي التونسي المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة  فى إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 

 وجاءت  كالتالي :

قائمة الممنوعات 
- الشعلات الحراريه الولاعات الكبريت 
-   المشروبات المحفوظه فى معلبات معدنيه الكانز أو زجاجات زجاج  يسمح بدخول العصائر والمياه المحفوظه فى زجاجات بلاستيكيه ولكن بعد نزع الغطاء.

- مواد حفظ الطاقه مثل الباور بنك والأسلاك الكهربائيه مثل الشواحن والهاند فرى.
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- المواد الدعائيه او اللافتات التى تحمل شعارات سياسيه أو دعائيه أو إعلانيه يسمح فقط بدخول أعلام النادى الأهلى وعلم مصر 
- اقلام الليزر والصافرات التى تشبه صافرة الحكام والتى تسبب تشويش على أرض الملعب.

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