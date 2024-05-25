83 مركز شباب ونادي رياضي بالقليوبية لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي الليلة

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي الليلة ب 83 مركز شباب ونادي بالقليوبية ، وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب والذي يتفق مع استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

كلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مديري الادارات الفرعية بضرورة متابعة استعدادات المرتكز بتوفير أماكن مشاهدة المباراة للمترددين مع وجود شاشات عرض مناسبه داخل المراكز تسعى لتشجيع النادي الاهلي المصري في مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا .

تضم محافظة القليوبية 8 ادارات فرعية باجمالي 83 مركز شباب ونادي لاذاعة المباراة ففي إدارة شباب بنها مراكز ( شبلنجة ، كفر الحصة ، المنشية ، مرصفا، ميت عاصم، طحله، كفر الجزار، كفر الشيخ إبراهيم، نقباس، منية السباع ، جمجره الجديدة، كفر سندنهور، نادي بنها الرياضي)، وفي إدارة شباب شبين مراكز شباب ( مدينة شبين القناطر، عرب جهينة، عرب صبيح ، تل بنى تميم، كفر شبين، الحصافة ، منشاة الكرام، الشيخة سالمة، الاحراز، منية شبين، النادى الرياضي بشبين القناطر).

وفي إدارة شباب قليوب مراكز ( صنافير، بلقس، نادى قليوب الاجتماعي، صنافير، حلابه، كوم اشفين، عزبه الجندي ، ناى، الإصلاح الزراعى ، قلما ) وفي إدارة شباب شبرا الخيمة مراكز (بيجام، ميت نما، المنشية الجديده، 15 مايو، مساكن اسكو، منطى، سليم والوحدة ، شبرا البلد )

وفي إدارة شباب كفر شكر ( ميت الدريج، اسنيت، المنشاه الصغرى، كفرتصفا ، تصفا ، المفتى ، كفرعزب غنيم ، كفركردى ، الصفين ) وفي إدارة شباب القناطر الخيرية ( باسوس ، ابوالغيط ، الخرقانيه ، شلقان ، سندبيس ، قرنفيل ، نادى القناطر الخيرية )

وفي إدارة شباب طوخ ( قها ، دندنا ، طنط الجزيرة ، مشتهر ، منشية مشتهر ، أجهور الكبرى ، ميت كنانة ، زاوية بلتان ، كوم الاطرون ، كفر الرجالات ، نامول ، كفر الفقهاء ، بلتان ) ، وفي إدارة شباب الخانكة ( عرب العيايدة ، كفر عبيان ، مدينة الخانكة ، القلج ، وادي النيل ، الأمل، نادي الخانكة ، نادي سكك حديد ابو زعبل، نادي العبور ، مركز شباب مدينة العبور ، نادي الاتحاد السوداني )

تقام المباراة الليلة في الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولى في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا، ويدير مباراة الاهلى والترجى التونسى الليلة الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، ويعاونه الغاني دانيال لاريا والسوداني محمد عبدالله إبراهيم مساعدان، وفي غرفة تقنية الفيديو "VAR" الجزائري لحلو بن براهم.