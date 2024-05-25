مدير تعليم قوص يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

تابع عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، جنوب محافظة قنا، اليوم السبت، سير العمل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية بمدينة قوص للتأكد من انتظام العمل وحسن سير العمل بها رافقه الجولة هانى انيس المسؤول الاعلامي للإدارة .

وتابع سير العمل بلجان مدرسة قوص الصناعية بنات و مدرسة قوص الصناعية بنين و مدرسة شركة السكر الاعداديه والتى يؤدى بها الامتحانات هذا العام طلاب مدرسة الصناعية بنين، مؤكدا عدم تلقى غرفة عمليات ديوان إدارة قوص التعليمية اى شكاوى تشوب سير العمل داخل اللجان .

يذكر أن طلاب التعليم الفنى بإدارة قوص التعليمية بأقسامه الأربع " الصناعى - التجارى - الزراعى - المهنى أدو إمتحان نهاية العام لمادتى اللغة العربية والتربية الدينية بـ15 لجنة فرعية ، حيث ستنتهي الامتحانات التحريرية يوم ٦ يونيو الجاري ، أما الامتحانات العملية تستمر حتى 26 من نفس الشهر.

يذكر ان الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد أعلن أن المديرية قد جهزت عدد 99 لجنة امتحان لاستقبال عدد 31100 طالب من مختلف أفرع التعليم الفني الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي ممن يمثلون القوى البشرية الواجب إعدادها والاستثمار فيها، وربطها باحتياجات سوق العمل و تلبية احتياجات المجتمع من القوى العاملة المؤهلة للتعامل مع التقنيات الحديثة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية من مديرية الأمن والصحة و الكهرباء والوحدات المحلية والتموين والتأمين الصحي لاضطلاع كلا منهم بدوره المعهود لتذليل العقبات أثناء الامتحانات ، وشدد الوكيل على قيام إدارة التعليم الفني بالمديرية وممثليها بالإدارات التعليمية التسعة بتوفير كافة المتطلبات اللازمة باللجان والاستراحات ومراجعة نظافتها وتوافر مصادر التهوية والمياه تمهيداً لاستقبال الطلاب الممتحنين ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

من جانبه أكد الدكتور نجم احمد علي مدير عام التعليم الفني بالمديرية أن عدد طلاب التعليم الزراعي 5775 يؤدون امتحاناتهم في 16 لجنة امتحان ، و يؤدي 16974 طالبا بشعب التعليم الصناعي العام والمهني و المزدوج والخمس سنوات امتحاناتهم في 49 لجنة امتحان ، بينما يؤدي 8348 من طلاب التعليم التجاري والفندقي ( بالمديرية ودشنا ) امتحاناتهم في 31 لجنة امتحان .