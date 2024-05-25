هبوط اضطراري لمروحية رئيس وزراء أرمينيا

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم السبت، أن المروحية التي كانت تقله اضطرت للهبوط اضطراريا بسبب سوء الأحوال الجوية .. مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية على موقعها الإلكتروني أن رئيس الوزراء الأرميني كتب ،على فيسبوك ، "كل شيء على ما يرام.. بسبب الأحوال الجوية السيئة، قامت مروحيتنا بهبوط غير مقرر في فانادزور"، مضيفا "نواصل الآن الرحلة بالسيارة".

يذكر أن مدينة فانادزور الأرمينية تقع في شمال البلاد في واد تحيط به الجبال.

إيران تنشر نتائج التحقيق الأولي في أسباب تحطم مروحية رئيسي

نشر الجيش الإيراني، نتائج التحقيقات الأولية في أسباب تحطم مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وقال التقرير الأول الصادر عن هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، إنه تم جمع جزء كبير من المعلومات المتعلقة في مختلف المجالات المتخصصة والتقنية والعامة التي يمكن أن تكون مرتبطة بالحادث.

وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير:

بعض التصرفات تحتاج إلى مزيد من الوقت لإبداء الرأي القاطع، وهي قيد التحقيق، وبعض الحالات يمكن الجزم بذكرها وهي:

استمرت الطائرة المروحية بالفعل في المسار المخطط لها ولم تخرج عن مسار الرحلة المحدد.

قبل حوالي دقيقة ونصف من وقوع حادث المروحية، تواصل قائد المروحية التي تعرضت للحادث مع المروحيتين الأخريين من مجموعة الطيران.

لم يتم ملاحظة آثار لطلقات نارية أو ما شابه ذلك على جسم مروحية الرئيس الراحل.

قبيل سقوط المروحية بنحو دقيقة ونصف تواصل قائدها مع المروحيتين المرافقتين لها.

اشتعلت النيران في المروحية المحطمة بعد اصطدامها بمرتفع.

نظرا لتعقيد المنطقة والضباب وانخفاض درجة الحرارة امتدت عملية البحث طوال الليل.

في صباح يوم الإثنين (الساعة 5 صباحا) بمساعدة طائرات بدون طيار (إيرانية) تم تحديد الموقع الدقيق والعثور على حطام مروحية الرئيس الراحل.

لم يتم ملاحظة أي حالات مشبوهة خلال محادثات برج المراقبة مع طاقم الرحلة.