تفاصيل جلسة أوجيستي بلاعبي سلة الأهلي قبل لقاء الأهلي الليبي

حرص المدرب الإسباني أوجيستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع لاعبيه عقب الهزيمة من فريق الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 89-78 .

وكان الأهلي تبقى الهزيمة من فريق الفتح الرباطي المغربي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الإفريقي "BAL".

وعقد أوجيستي عقب نهاية اللقاء على الفور جلسة مع لاعبي الفريق وطالبهم بالنسيان والتركيز في لقاء الغد أمام الأهلي الليبي في ربع نهائي البطولة .

وأكد أوجيستي على كامل ثقته في لاعبي القلعة الحمراء قبل لقاء الغد ، وأشاد بجهودهم الفترة الأخيرة في التدريبات وطالبهم بتطبيق خطة اللعب في المباريات على أكمل وجه .

ويقام اليوم السبت مران الأهلي الذي يسبق مباراة الأهلي الليبي ، ويقوم المدرب بعقد جلسة جديدة بلاعبي الفريق من أجل شرح نقاط قوة وضعف الفريق المنافس لهم .

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وتضم بعثة سلة الأهلي 13 لاعبًا، وهم، كل من سيف سمير ومحمد أبو النصر وعمر عزب وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر عرابي ومصطفى كيجو وكريم الجيزاوي ومارك ليونز وتوني ميتشيل جونيور وباتريك جاردنر وبرنس آدمز علي وسيف هنداوي.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من، أوجستي بوش مديرًا فنيًا وأحمد الجارحي مدربًا عامًا ورامي الدياسطي مدربًا مساعدًا وطارق الغنام مديرًا للفريق ومحمد جاد طبيب الفريق وأحمد حسن إخصائي العلاج الطبيعي ومروان عادل عبد المنعم المعد البدني.