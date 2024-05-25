27 ألفا و700 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية ببنى سويف

انطلقت امتحان الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024، اليوم السبت، والتي تبدأ اليوم وتستمر حتى 30 يونيو، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 27 ألفا و700 طالب وطالبة بالتعليم الفني بمختلف نوعياته (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) خلال 90 لجنة على مستوى محافظة بني سويف.

وفى سياق متصل، أعلن هانى عنتر وكيل الوزارة التربية والتعليم، أنه تم تجهيز 18 استراحة على مستوى المحافظة، ودعمها بمستلزمات الإعاشة والاستضافة وكافة التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان.

انقلاب سيارة ربع نقل على طريق بني سويف - الفيوم

شهد الطريق الجديد بني سويف - الفيوم، اليوم السبت، وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل قرية نعيم، ما تسبب في إصابة 25 شخصا.

تفاصيل الحادث جاءت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل، على طريق بني سويف - الفيوم الجديد، وانتقلت 12 سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبلت مستشفى بني سويف التخصصي رحمة سيد عبد السلام 13 سنة مصابة بكسر بالقدم الأيسر، إسلام مجدي سيد محمد 13 سنة مصابًا بجروح وسحجات، أحمد شريف سيد 16 سنة، مصابًا بكسر بقاع الجمجمة، محمد إبراهيم عبد الستار 20 سنة، مصابًا بكسر بالعمود الفقري، يوسف أسامة محمد 15 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، بسنت عماد حسين 19 سنة، مصابة بكسر بالقدمين، إسلام مجدي سيد أحمد 18 سنة، مصابًا بجروح وكدمات،

محمد شريف سيد 14سنة، مصابًا بجروح وكدمات، مازن مجدي سيد 21 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم.