مدرب الإسماعيلي يحسم موقف " الشيخ وبيومي " من لقاء البنك الأهلي

يحسم إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مصير أحمد الشيخ ومحمد بيومى من مباراة الفريق غدًا أمام البنك الأهلى .

ويقرر جلال اليوم موقفه النهائي من ثنائي الفريق بيومي والشيخ سواء بالانضمام لقائمة المباراة أو مواصلة الغياب، ولكن القرار الأقرب سيكون بضمهم خاصة فى ظل غياب عبد الرحمن مجدى ونادر فرج عن الإسماعيلى للإيقاف.

ويعانى أحمد الشيخ ومحمد بيومى من الإصابة بإجهاد عضلى أبعدهما عن مباراة الإسماعيلى الماضية أمام بيراميدز التى خسرها بهدفين نظيفين، ووضع الجهاز الفنى برنامجا تأهيليا لتجهيزهم.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها غدا الأحد، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة دورى المصري الممتاز .

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي معسكر مغلق مساء اليوم السبت في إطار التحضير لمواجهة البنك الأهلي .

جلال يضع خطة اللعب أمام البنك الأهلي

يضع إيهاب جلال خطة مباراة البنك الأهلى في مران الفريق الختامي اليوم ، من أجل تحقيق الفوز في لقاء الغد ويقوم المدرب بشرح كل نقاط القوة الفريق المنافس من أجل السيطرة عليها والتي يأتي في مقدمتها التحولات الهجومية التي يقوم بها التاجولى ياو أنور.

ويعمل جلال اليوم على عقد جلسة مع لاعبي الفريق في المرتان الختامي من أجل مطالبتهم بتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط من البنك الأهلي.

وعمل المدرب على تصحيح أخطاء لاعبي الدراويش خلال الفترة الماضية، كما أنه عمل على دراسة نقاط قوة وضعف الفريق المنافس قبل اللقاء الذي يجمع بينهما غدًا بالدوري الممتاز .

وقام جلال بتحفيز لاعبي الدراويش وأكد على كامل ثقته فيهم قبل لقاء الغد .

اليوم .. بدء إختبارات الناشئين بالنادي الإسماعيلي

يبدأ اليوم السبت قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، برئاسة محمود جابر، اختبارات القطاع لموسم 2024 / 2025.

وتقام الاختبارات بداية من مواليد 2005 حتى مواليد 2017، على فترتين، الأولى من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، والثانية من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 7 مساءا، عدا يوم الجمعة.

ويحتضن الملعب الفرعي 2 اختبارات هذا الموسم، على أن يتم دخول الراغبين في خوضها من خلال الباب الفرعي بشارع شبين الكوم.