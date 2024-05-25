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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المشكلات القانونية فى ندوة بنادى الجياد

من ندوة الجياد
من ندوة الجياد

نظم نادى أصحاب الجياد بالاسكندرية ندوة قانونية وذلك من منطلق تفعيل نشاط اللجان بالنادى خاصة مع بدء الموسم الصيفى 

وناقشت الندوة عدد من الاستفسارات القانونية التى طرحها الاعضاء وذلك من خلال الندوة التى حملت عنوان  ( المشكلات القانونية فى قانون الأحوال الشخصية ) تحت رعاية مجلس الإدارة برئاسة سيد سمره وبحضور طارق شحاتة عضو مجلس الإدارة والتى نظمتها اللجنة القانونية برئاسة المستشارأحمد فتوح .

وقد جاءت معظم الاستفسارات القانونية التى أهتم بها الحاضرين من أصحاب الجياد حول قضايا التعدى الالكترونى وسرقة الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى بالاضافة الى الاحوال الشخصية وكذلك بعض قضايا الميراث 

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الجريدة الورقية