السيطرة علي حريق فى منزل بالفيوم دون إصابات

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة علي حريق شب بمنزل بعزبة حمزاوي التابعة لمركز يوسف الصديق دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلًاغا بنشوب حريق بمنزل بعزبة حمزاوي، التابعة لمركز يوسف الصديق، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد، وتم إخماد النيران والسيطرة علي الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم عثرت أجهزة الأمن بالفيوم، علي جثة فتاة مذبوحة من رقبتها وملقاة، بجوار شريط القطار بقرية العدوة، التابعة لمركز الفيوم، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بالعثور علي جثة فتاة ملقاة بجوار شريط السكة الحديد بقرية العدوة، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين وجود جثة فتاة فى العشرينات من عمرها ومذبوحة من رقبتها، وتم. نقل الجثة الي مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.