ناقد رياضي: مصطفى شوبير الأقرب لحراسة مرمى الأهلي.. وكوكا في وسط الملعب

قال الناقد الرياضي محمد عبدالسميع، إن مصطفى شوبير هو الأقرب لحراسة مرمى النادي الأهلي في مباراته الحاسمة اليوم السبت ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

شوبير يقدم أداءً رائعًا للغاية في هذه البطولة

وأضاف "عبدالسميع"، في لقاء مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "شوبير يقدم أداءً رائعا للغاية في هذه البطولة، ولم يسكن شباكه أي هدف خلال 7 مباريات، وإذا دفع كولر بمحمد الشناوي فإن هذه مخاطرة".

وتابع: "من المنطقي أن يستغل كولر حماس مصطفى شوبير ومستواه الكبير في الفترة الماضية، وأرى أن كولر سيلعب بمحمد هاني ورامي ربيعة وعبدالمنعم وكريم فؤاد".

في خط الوسط سيلعب بكوكا ومروان عطية وإمام عاشور

وواصل: "في خط الوسط، سيلعب بكوكا ومروان عطية وإمام عاشور، وفي خط الهجوم برسي تاو ورضا سليم ووسام أبو علي، وأصعب الغيابات على النادي الأهلي تتمثل في ظهيره الأيسر علي معلول".

يذكر أن الأهلي يلتقي بنظيره الترجى التونسى مساء اليوم، في المواجهة المنتظرة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

والتقى الأهلي والترجي في 22 مباراة بدوري أبطال أفريقيا، حقق خلالها المارد الأحمر الفوز في 10 مناسبات، مقابل 4 مرات فقط للفريق التونسي، بينما تعادل الفريقان في 8 مباريات.

ويواجه الأهلي بعض الغيابات المؤثرة في هذه المباراة، حيث يغيب التونسي علي معلول الظهير الأيسر بسبب الإصابة، بينما يغيب لاعب الوسط عمرو السولية بسبب آلام في العضلة الضامة.

وتشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي ومن المقرر أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، كريم فؤاد، محمد هاني

في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام أبو علي.

