نتائج مواجهات الاهلي والترجي التونسي.. الأرقام تجيب

يتقابل النادي الأهلي مع منافسه فريق الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها اليوم السبت في استاد القاهرة الدولي.



وكان الأهلي قد تعادل مع الترجي في مباراة الذهاب سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي على ملعب حمادي العقربي في رادس.



نتائج مواجهات الأهلي والترجي في مباريات الإياب

ويتفوق النادي الأهلي على نظيره فريق الترجي في مباريات الإياب التي جمعت الفريقين حيث ألتقي في 12 مباراة فاز الأهلي في 6 ‏لقاءات وفاز الترجي في 3 مباريات وحل التعادل بينهم في 3 لقاءات.



عام 1990 التقى الفريقان الأهلي والترجي في دور الـ16 وتعادلا في الإياب بدون أهداف.

عام 2001 التقى الأهلي مع الترجي في نصف النهائي وتعادلا في الإياب بهدف لكل فريق.

عام 2007 التقى الأهلي مع الترجي في دور المجموعات فاز الترجي في الإياب بهدف دون رد.

عام 2010 التقى الفريقان في نصف النهائي وفاز الترجي في الإياب بهدف دون رد.

عام 2011 التقى الأهلي مع الترجي في دور المجموعات وتعادلا في الإياب بهدف لكل فريق.

عام 2012 التقى الفريقان في نهائي البطولة فاز الأهلي في الإياب بهدفين مقابل هدف وحقق حينها اللقب.



عام 2015 التقى الأهلي مع الترجي في دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية، وفاز الأهلي في الإياب بهدف نظيف.

عام 2017 التقى الأهلي والترجي في الدور ربع النهائي، وفاز الأهلي في الإياب بهدفين مقابل هدف.

عام 2018 التقى الفريقان في دور المجموعات وفاز الأهلي في الإياب بهدف نظيف.

عام 2018 التقى الأهلي مع الترجي في نهائي البطولة وفاز الترجي في الإياب بثلاثية نظيفة.

عام 2021 التقى الفريقان في نصف النهائي وفاز الأهلي في الإياب بثلاثية نظيفة.

عام 2023 التقى الأهلي مع الترجي في نصف النهائي وفاز الأهلي في الإياب بهدف دون رد.