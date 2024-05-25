استمرار أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية والأزهرية بالإسماعيلية

أعلن الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، انتظام أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية والاعدادية بالإسماعيلية ومراعاة الدقة والشفافية في كافة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد.

وأكد خلال الجولة التفقدية اليوم السبت، مركز تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية؛ للاطمئنان على سير العمل على أهمية الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، والالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة لأعمال التصحيح، والتوقيع ثلاثيًا، ومراعاة الدقة والشفافية في كافة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد؛ ورافق فضيلته الشيخ محمد محمود، مدير التعليم الإعدادي، نجيب محمد، مدير إدارة الإسماعيلية التعليمية الأزهرية.

وقال عبد الجواد، إن هناك متابعة دورية منذ انطلاق اعمال التصحيح الاربعاء الماضي عقب انتهاء الطلبة من الامتحانان بلجان الاسماعيلية في جميع الادارات التعليمية الازهرية على مستوى المحافظة مؤكدا على جاهزية المراكز لتصحيح الشهادتين وتم مراجعة خطوات الترقيم السري للمواد الشرعية، والعربية، والثقافية؛ وذلك بحضور رئيسا كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية قبيل بدء أعمال التصحيح.

وأنهى طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية امتحاناتهم الاربعاء الماضي .فيما أنهى طلاب الشهادة الابتدائية الازهرية امتحاناتهم الثلاثاء الماضي.

وفي سياق متصل بدأت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية الازهرية الأسبوع المقبل وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة .