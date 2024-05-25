الهدوء يسيطرعلى لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالإسماعيلية

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادات الدبلومات الفنية بلجان محافظة الإسماعيلية، وسط اجراءات امنية مشددة في اليوم الأول من امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024.

ويؤدي الطلاب في جميع الشعب الامتحان اليوم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، على فترتين تبدأ في التاسعة وتنتهي في الواحدة ظهرًا.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 10893 طالب وطالبة موزعين على 47 لجنة على مستوى المحافظة، حيث يبلغ عدد طلاب التعليم الفني الصناعي 4431 طالب وطالبة، وطلاب التعليم الفني التجاري 2874 طالب وطالبة، وطلاب التعليم الفني الزراعي3588 طالب وطالبة.

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية طالب بضرورة توفير كافة سُبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، والعمل على خلق مناخ مناسب لكافة أطراف المنظومة التعليمية خلال تلك الفترة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية أعلنت انتهاء استعداداتها لانطلاق امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية العام الدراسي2023/2024.

كما تم انتهاء مسئولي التعليم الفني بالإدارات التعليمية من الأشراف والتأكد من صلاحية الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين، والتي يبلغ عددها 33 استراحة (رجال-سيدات) موزعين على مستوى الإدارات التعليمية، مضيفًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات بالمديرية برئاسة مدير المديرية، وتضم أعضاء التعليم الفني، التطوير التكنولوجي، الإحصاء، عضو من مديرية الصحة، وعضو من مديرية أمن الإسماعيلية.

وشكلت لجنه ثلاثية للمتابعة مُشكَّلة من مدير عام التعليم الفني وعدد اثنين من الخبراء بالتعليم الفني بالمديرية.