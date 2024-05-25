الأهلي في اختبار صعب أمام الترجي التونسي لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا الليلة

يلتقي الأهلي بنظيره الترجى التونسى مساء اليوم، في المواجهة المنتظرة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا



والتقى الأهلي والترجي في 22 مباراة بدوري أبطال أفريقيا، حقق خلالها المارد الأحمر الفوز في 10 مناسبات، مقابل 4 مرات فقط للفريق التونسي، بينما تعادل الفريقان في 8 مباريات.



ويواجه الأهلي بعض الغيابات المؤثرة في هذه المباراة، حيث يغيب التونسي علي معلول الظهير الأيسر بسبب الإصابة، بينما يغيب لاعب الوسط عمرو السولية بسبب آلام في العضلة الضامة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي

من المقرر أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، كريم فؤاد، محمد هاني

في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام أبو علي