ميلي بوبي براون.. بطلة مسلسل Stranger Things تدخل عش الزوجية في سرية

احتفلت الفنانة الشابة ميلي بوبي براون بطلة مسلسل Stranger Things البالغة من العمر 20 عامًا، بحفل زفافها على خطيبها جيك بونحيوفي، بعيدًا عن أعين الأعلام.

ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي

تفاصيل حفل زفاف ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي

ووفقا لما جاء في صحيفة The Sun، حضر الحفل نجم موسيقى الروك بون جيوفي وزوجته ودوروثيا بونجيوفي، والدا العريس، ووالدي العروس، وكشف أحد الحضور أن الحفل كان بسيطا، بحضور أقرب أفراد العائلة أثناء تلاوة عهودهم، مشيرا إلى أن الزوجان ينويان إقامة حفل أكبر في وقت لاحق من هذا العام.

ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي

بداية علاقة ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي

بدأت علاقة ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي في يونيو عام 2021، عندما شارك عارض الأزياء جيك البالغ من العمر 22 عامًا صورة له برفقة بطلة مسلسل Stranger Things، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وكشفت الممثلة خلال لقاء صحفي إنهما كانا أصدقاء لبعض الوقت قبل أن تبدأ قصة حبهما.

وبعد شهر من انتشار الصور ظهر الثنائي ممسكين بأيدي بعضهما كما ظهرا أيضًا عدة مرات على السجادة الحمراء معا، بما في ذلك حفل توزيع جوائز BAFTA السينمائية لعام 2022 والعرض الأول للموسم الرابع لسلسلة Stranger Things، واستمروا في مشاركة لقطات علاقتهم على Instagram.

ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي

وكان عام 2023 بمثابة فرحة لـ ميلي بوبي براون، ووصفته بأنه شريك الحياة المناسب، وبعد 4 أشهر من هذا التصريح تقدم جيك بونجيوفي لخطبتها، وأعلنا خطوبتهما في إبريل، بصورة بالأبيض والأسود وهما متعانقان.

قال بون جيوفي البالغ من العمر 62 عامًا عن علاقة ابنه بالنجمة الشهيرة: "لا أعرف ما إذا كان العمر مهمًا، إذا وجدت الشريك المناسب وكبرتما سويا، نصيحتي هي أن تكبرا معًا حقًا فهي حكيمة، أعتقد أن جميع أطفالي وجدوا أشخاصًا يعتقدون أنهم يستطيعون النمو معهم ونحن نحبهم جميعًا، ميلي رائعة، وابني سعيد جداً جداً".

ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي

بعد الخطوبة، شاركت براون العديد من التحديثات المتعلقة بالتخطيط لحفل الزفاف. في أغسطس 2023، قالت لمجلة Women's Wear Daily (WWD) إنها وجدت العملية "ممتعة للغاية"، وأضافت: "إنه وقت مثير في حياتي".

كما شاركت أيضًا رغبتها في الحفاظ على خصوصية التفاصيل الأكثر حميمية في حفل زفافها. وقالت: "أعتقد أنه من المحتمل أن يتم إسدال الستائر، فقط لأن هناك لحظات كثيرة في الحياة لا تحصل عليها إلا مرة واحدة، وأن تنظر آراء الجميع وأعينهم إلى هذا الأمر فهو أمر غير طبيعي بالنسبة لي".