إحياء مسار خروج بنى إسرائيل بسيناء وتنظيم رحلات سياحية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، علي أهمية الترويج لما يتم تنفيذه من أعمال لتطوير موقع التجلي الأعظم، وما يتضمنه من مكونات، وذلك من خلال إطلاق العديد من الحملات الإعلامية، وصولا للانتهاء من مختلف أعمال التطوير وافتتاح هذا الموقع المهم.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية سرعة تشغيل الفنادق التي تم الانتهاء من تنفيذها، وكذا النزل البيئي، والتوسع في تقديم الخدمات المختلفة لرواد هذا المكان الفريد، موجهاً بأهمية الانتهاء مما يتم تنفيذه من أعمال لتطوير المدينة القديمة.

اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على آخر المستجدات الخاصة بمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، والتوقيتات الزمنية للانتهاء مما تبقي من أعمال بهذه المشروعات التي من بينها: مركز الزوار، وتطوير وادي الدير، وساحة ومبني السلام، وامتداد النزل البيئي، والفندق الجبلي، والمنتجع السياحي، ومنطقة البازارات السياحية، والحي السكنى بالزيتونة، والمجمع الشرطي الجديد، والمجمع الحكومي الجديد، والنادي الاجتماعي، وتطوير منطقة إسكان البدو، وتطوير مركز البلدة التراثية، وتطوير وادي الأربعين وإنشاء الممشى السياحي الترفيهي.

إحياء مسار خروج "بني إسرائيل"..

وكلف بالعمل على إحياء مسار خروج "بني إسرائيل"، حتى يتم تنظيم رحلات سياحية لهذا المسار، بالتزامُن مع الانتهاء من أعمال التطوير بموقع التجلي الأعظم، كما وجّه بتكثيف الدعاية والترويج لمسار الخروج، وهذه الرحلة.

وكلَّف، أيضاً، خلال الاجتماع، وزير الاتصالات بسرعة تقوية شبكات التليفون المحمول بمدينة سانت كاترين، والمنطقة المحيطة بها، والطريق المؤدي إلى المطار.

وفيما يتعلق بالترويج لما يتم من أعمال لتطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، أوضح محافظ جنوب سيناء أنه سيتم تنظيم العديد من الرحلات للمشروع، بحيث تضم سفراءً وشخصيات عامة، وعددًا من رجال الفكر والثقافة والفن.

وفي هذا الصدد، طالب اللواء دكتورخالد فودة بالعمل على سرعة رفع كفاءة عدد من الفنادق القديمة الموجودة بالمدينة، بما يتناسب مع أعمال التطوير التي تم الانتهاء منها، منوهًا إلى وجود عدد 4 فنادق جار التنسيق مع وزارة السياحة بشأن رفع كفاءتها، كما بدأنا زيارات صحفية لكثير من الصحفيين العالميين؛ حيث قاموا بزيارة "سانت كاترين"، وبدأوا نشر قصص صحفية عن المدينة؛ للترويج لأعمال التطوير التي تتم في هذه المنطقة الفريدة.