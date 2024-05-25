قطار يسطر نهاية حياة عامل حال عبوره شريط السكة الحديد بالبلينا في سوهاج

لقي عامل يبلغ من العمر 47 سنة يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصرعه صدمه قطار حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود محضرا لمركز شرطة البلينا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد البلينا بإصطدام قطار [ أسوان – القاهرة ] "السعودي . س . ف . ج" 47 سنة عامل يقيم دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بدائرة المركز مما أدي إلي وفاته وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى البلينا المركزي .

انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال شقيق المتوفـي "حمدي . س . ف . ج" 38 سنة عامل ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر أصيب عاملين يقيمان بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج بكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر سقوطهما من أعلى سطح مخزن تحت الإنشاء أثناء قيامهما بصب السقف وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي قسم شرطة سوهاج الجديدة بلاغا بسقوط شخصين من أعلى سطح مخزن تحت الإنشاء بدائرة القسم .

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أثناء قيام كلاً من :- "محمد . ع . ر . ع" 28 سنة عامل بناء يقيم دائرة مركز المنشاه و"خالد . م . م . ا" 35 سنة عامل بناء يقيم بذات العنوان بصب سقف الطابق الأول لمخزن تحت الإنشاء ملك "عربي . ج . ص . خ" 29 سنة مالك المخزن يقيم بدائرة مركز المنشاه إختل توازنهما وسقطا من أعلى الشدة الخشبيه للسقف .

نتج عن ذلك إصابة سالف الذكر الأول باشتباه كسر بالكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم والثاني بكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

قال المصابين ومالك المخزن "رجب . ر . ع . ح" 55 سنة المقاول يقيم بدائرة مركز المنشاه قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .