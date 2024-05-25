عبدالناصر زيدان: "جمهور الأهلي النهاردة مش هينام وهيحلموا بإفريقيا"

علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على المواجهة المرتقبة بين الأهلي ونظيره الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلاقي الأهلي نظيره الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن جماهير الأهلي اليوم لن تنام بسبب النهائي الإفريقي.

وأضاف، أن هناك من سيلغي كل أعماله ومن سوف يأخذ اليوم أجازة من العمل، استعدادا لمشاهدة المارد الأحمر وهو يتوج بالأميرة السمراء.

وأكمل، المباراة ستكون صعبة لكن جماهير الأهلي وستاد القاهرة الدولي وبروح الفانلة الحمراء، سيحقق الأحمر النجمة الـ