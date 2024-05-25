السبت 25 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي والترجي.. الموعد والقنوات الناقلة

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

يستعد عشاق كرة القدم المصرية والتونسية والإفريقية لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع الأهلي بنظيره الترجي، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.

txt

إنبي: هذه كانت تعليماتنا للاعبين بين شوطي مباراة سيراميكا كليوباترا


وكانت مواجهة الذهاب بين الترجي التونسي والأهلي المصري، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي شهدها ملعب رادس بتونس.

موعد مباراة الأهلي والترجي

تنطلق مواجهة الأهلي أمام الترجي التونسي في الثامنة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

تُنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مواد متعلقة

إنبي يكشف حقيقة انتقال أحمد أمين أوفا للزمالك

إنبي يكشف سبب رفضه رحيل حمدي وحواش إلى الزمالك والأهلي
الجريدة الورقية