قافلة لواعظات القليوبية بعنوان "الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير"

أطلقت مديرية الأوقاف بالقليوبية، بقيادة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، القافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية، بمسجد أبو بكر الصديق بمنطقة أبو زعبل التابعة لإدارة أوقاف الخانكة.



وكذلك أيضا قافلة للواعظات، تحت عنوان "الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير وما يجب على الحاج قبل سفره".

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن فعاليات القافلة الدعوية الكبرى تضمنت أولى الفعاليات وهي المقرأة النموذجية للأصوات الحسنة للأئمة بالمديرية، حيث تضمنت قراءة سورة الكهف، وعدد من قصاد الصور بالقرآن الكريم، كما شملت الفعاليات أيضا مجلس الصلاة على النبي محمد "صلي الله عليه وسلم"، كما تم عقد لقاء الواعظات بالمديرية بعدد من السيدات بالمسجد.



وفي سياق متصل أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية عن تسليم ٨ طن من السلع الغذائية، إضافة لـ ٢ طن من اللحوم لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وذلك لتوزيعها بمعرفتهم من خلال البيانات المسجلة، لديهم للأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، كما يخصص جزء كبير من هذه السلع، واللحوم أيضاً لأهالينا وأشقائنا في غزة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن الكميات التي تصل بعزة وكرامة كونها حقهم الأصيل لدى أهل الفضل، مشيرا انها مستمرة ودون توقف على مدار العام.

وأضاف أبو السعود، إلى أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة المصرية وجهود وزارة الأوقاف لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية داخلياً وأهالينا في غزة خارجياً، يأتي ذلك نتيجة لإقبال أهل الفضل من المواطنين لشراء صكوك الإطعام - وصكوك الأضاحي، والتي تتواجد بجميع المساجد الكبرى والإدارات ومقر المديرية.

وأضاف انه يبلغ قيمة صك الأضاحي المستورد ٦٠٠٠ جنيه، والصك البلدي ٨٥٠٠ جنيه، بينما تبلغ قيمة صك الإطعام ٤٠٠ جنيه، كما أن هذه الصكوك تجزئ عن زكاة المال والصدقات، والكفارات وجميع أنواع أعمال البر والخير إضافة إلى صكوك الأضاحي.

وقدم أبو السعود الشكر والتقدير لكل أهل الخير على ثقتهم الكبيرة في الأوقاف بشراء الصكوك التي تم ترجمتها للسلع واللحوم للمستحقين.