محافظ القليوبية يوجه بتكثيف الجمع السكني للقمامة من المنازل

وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية - علي رفع السيارات التي تنتظر في الاتجاهين لكنس الشارع بشكل كامل وأسفل تلك السيارات، موجها أيضا بالتنسيق مع شركة نهضه مصر في عمل جدول زمني لازالة تراكمات الرتش التاريخية في مدن الخصوص وشبرا الخيمة خاصة بمناطق ترعة الإسماعيلية ومنطقة محطة الصرف الصحي وعزبة ناصر موجها أيضا بإستكمال السور الحديدي بكورنيش طريق الشركات علي ترعة الإسماعيلية وتفعيل دوريات المتابعة الليلية لضبط أي مخالفات.

تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم..

ووجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

واستكمل المحافظ الجوله بتفقد شارع ١٥ مايو بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمه لمتابعه سير أعمال النظافة مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقاءها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.

وفي سياقٍ مُتصل تابع أعمال النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة وجه "محافظ القليوبية الإهتمام بالإشراف ومتابعة اعمال النظافة وتوجيه المنظومة بإستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المُدن والأحياء .

كما شدد علي شن حملة لضبط النباشبن وايضا التكاتك والسيارات التي تسير عكس اتجاه والتنسيق مع ادارة المرور لضبط اي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية او علي الطريق الدائري بالاضافة ايضا الي شن حملة أخري لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتيسير الحركه المرورية.

رفع أي تراكمات قمامة ورفع كفاءة النظافة..

وفي ختام الجولة تفقد الهجان المنطقة المحيطة بمستشفى الناس، حيث شدد على ضرورة رفع أي تراكمات قمامة ورفع كفاءة النظافة بالمنطقة والعمل على دهان الأرصفة الجانبية، كما تابع المحافظ أعمال ازالة مبني موقف سيارات حي غرب شبرا الخيمة القديم لبدء إنشاء محطة تموين سيارات في آطار البروتوكول الموقع بين المحافظة وشركة غاز تك.