إنبي يكشف حقيقة انتقال أحمد أمين أوفا للزمالك

كشف محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي حقيقة انتقال أحمد أمين أوفا، لاعب الفريق إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وقال محمد إسماعيل في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "انتقال أحمد أمين أوفا للزمالك؟ لا توجد عروض رسمية لنا".

وأضاف: "هناك فقط عروض من وكلاء اللاعبين عن انتقال أوفا لأحد القطبين، ولكن لا توجد لهم عروض رسمية حتى الآن".

يُذكر أن أحمد أمين أوفا، البالغ من العمر 27 عامًا كان قد انتقل في الصيف قبل الماضي إلى إنبي، قادمًا من سيراميكا كليوباترا، وخاض مع الفريق البترولي 50 مباراة، أحرز خلالهم 17 هدفًا، وصنع هدفين آخرين