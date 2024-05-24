غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم

انهت مديرية التربية والتعليم بالفيوم بإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم الاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم، ومنها تجهيز (اللجان والاستراحات ومراكز التوزيع) لتكون مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات، بجميع التخصصات ( صناعي ، تجاري ، زراعي ، مزدوج ، مهني ) علي مستوي 7 إدارة تعليمية ، بإجمالى عدد 35886 ألف طالب وطالبة أمام 86 لجنة على مستوى محافظة الفيوم.

بلغ عدد لجان التعليم الصناعي والمزدوج والمهني ٤٠ لجنة ( ٣٥ لجنة نظام تعليم ٣ سنوات ، ولجنة واحدة نظام تعليم ٥ سنوات ، وعدد ٢ لجنة مهني ، وعدد ٢ لجنة للتعليم والتدريب المزدوج). كما بلغ عدد لجان التعليم التجاري ٣١ لجنة ( ٢٨ لجنة نظام ٣ سنوات ، ولجنة واحدة نظام تعليم ٥ سنوات ، وعدد ٢ لجنة للتعليم الفندقي نظام ٣ ، ٥ سنوات). وبلغ عدد لجان التعليم الزراعي ١٥ لجنة ( ١٢ لجنة نظام التعليم ٣ سنوات ، وعدد ٣ لجان مهني).

الانتهاء من كافة الاستعدادت…

أكدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة وزارة التربية والتعليم بالفيوم علي إنتهاء مديرية التربية والتعليم بالفيوم من كافة الاستعدادات اللازمة لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2023م، وأكدت على ضرورة توفير بيئة مناسبة وجيدة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر مع الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان ، وعدم اصطحاب التليفون المحمول للطلاب وكذلك الملاحظين أثناء الامتحانات ، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والنظافة العامة، والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفورى فى حالات الطوارئ، مشيراً إلى ضرورة تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم، بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

و أشارت وكيل الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية وذلك لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ، وكذلك التنسيق مع مديرية الصحة، من أجل التأكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ .

أكدت الدكتورة أماني قرني ، على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية ، وكذلك غرف عمليات بالإدارات التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية ، وذلك لمتابعة أعمال الامتحانات أولا بأول ، والتدخل الفورى لحل أي عقبة او مشكلة قد تحدث أثناء الامتحانات ، مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.

وفي سياق متصل - أشارت دكتورة أماني قرني إلى أنه تم تجهيز الاستراحات اللازمة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة الفيوم ، حيث تم تجهيزها على أعلى مستوى وتوفير الأحتياجات اللازمة للمعلمين بالاستراحات من أجل تهيئة الجو المناسب للمعلمين أثناء فترة الامتحانات واقامتهم بمحافظة الفيوم. من حيث الإنارة ومبردات المياة والحمامات والأسِرَّة وغيرها من التجهيزات التى تتيح إقامة جيدة تليق بالمعلمين.

وأوضحت دكتورة أماني قرني أنه تم الانتهاء من تجهيز 22 استراحة مخصصة للسادة المنتدبين لأعمال الامتحانات وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من (آسرة ومشتملاتها - بوتاجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه) والتي تضمن للسادة المعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية إقامة كريمة.

و أشارت وكيل الوزارة، إلى أنه تم تجهيز خطوط سير مختلفة لتوزيع أسئلة الإمتحانات، بمركز توزيع الأسئلة للامتحانات النظرية، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.