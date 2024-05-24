فرحة النجاح تُغمر طلاب الإعدادية.. نتائج سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

تقدم بوابة التعليم الأساسي المصرية خدمة إلكترونية مخصصة للاستعلام عن نتائج الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، بما في ذلك الصف الأول الإعدادي، كما شهدت الساعات القليلة الماضية إعلان نتائج سنوات النقل الإعدادية في مصر للعام الدراسي 2023-2024، وسط ترقب كبير من الطلاب وأولياء الأمور.

طريقة الاستعلام عن عن نتائج الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس من بوابة التعليم الأساسي :

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي إضغط هناااااااااا اختر "خدمات الطلاب". اختر "نتائج الطلاب". اختر "الاستعلام عن النتائج بالرقم القومي". أدخل الرقم القومي الخاص بالطالب. اضغط على "بحث". ستظهر نتائج الطالب على الشاشة، بما في ذلك الدرجات في جميع المواد.

ويجب التأكد من إدخال الرقم القومي بشكل صحيح، وإن لم تتمكن من العثور على النتائج، فتواصل مع إدارة المدرسة أو المديرية التعليمية التابع لها.

خدمات إضافية على بوابة التعليم الأساسي:

كما تقدم بوابة التعليم الأساسي العديد من الخدمات الأخرى للطلاب وأولياء الأمور، منها ما يلي:

الاستعلام عن جداول الحصص. التقديم للالتحاق بالمدارس. دفع الرسوم المدرسية. التواصل مع المعلمين. الحصول على معلومات حول المناهج الدراسية والامتحانات.

ويجب الإنتباه بأن نتيجة سنوات النقل المتاحة من خلال بوابة التعليم الأساسي بواسطة شات الرد الآلي، ودفع رسوم تقدر مالية تصل لـ 25 جنيهًا أو من خلال الاتصال على رقم 09000، ومن المقرر أن تظهر النتيجة على الموقع الإلكتروني بشكل مجاني غدا السبت 25 مايو 2024، حسبما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.