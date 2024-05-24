قرار النيابة حول مصرع شخص وإصابة 12 أخرين في حادث اصطدام ميكروباص بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بحادث اصطدام ميكروباص برصيف على طريق مصر - الفيوم أمام كمبوند صان كابتيل بنطاق محافظة الجيزة.



قرار النيابة حول مصرع وإصابة 12شخص في حادث اصطدام ميكروباص بالجيزة



كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم، والتصريح بدفن جثة المتوفي، والتحفظ علي السيارة.

تلقى مدير أمن الجيزة، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، يفيد ورود بلاغ لعمليات المرور بوقوع حادث اصطدام ميكروباص برصيف، بطريق مصر الفيوم اتجاه محافظة الفيوم أمام كمبوند صان كابتيل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.



بحبة الغلة شاب ينهي حياة شقيقته ليقضي علي شائعات علاقتها بالشباب بالجيزة

كما كشفت التحقيقات بالجيزة ، تفاصيل كشفت التحقيقات بالجيزة ، تفاصيل مثيرة في حادث مقتل سيدة علي يد شقيقها بحبة غلة في الجيزة،وتم القبض علي المتهم وتوالت النيابة التحقيق.

وأكدت التحقيقات أن عاملا قرر الانتقام من شقيقته، بعد انتشار شائعات تعدد علاقاتها بالشباب، فاستغل شعورها الدائم بالصداع وطلبها منه قرصا مسكنا فأعطاها "حبة غلة" لتفارق الحياة في الحال.

اعترافات المتهم بقتل شقيقته

وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية بأن شقيقته أم لبنتين وتعيش معهما بمفردها، وتعاني دائما من صداع، وأضاف المتهم أنه سمع تردد شائعات أن شقيقته لها علاقات متعددة مع الشباب، فقرر قتلها، وبالفعل توجه إليها واستغل مرضها وأوهمها أن حبة الغلة قرص علاج مسكن فتناولته، ولقيت مصرعها في الحال.

وبالاستماع لأقوال ابنتها طفلة عمرها 15 عامًا، أقرت باتصال والدتها بها قبل وفاتها، حيث أخبرتها بشعورها بحالة إعياء، وأن شقيق أمها ويدعى “محسن.أ”، 38 سنة، عامل، أعطاها قرص دواء مجهول، وألقت مباحث الصف القبض على شقيق المجني عليها ليعترف بقتلها.

وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث الجيزة، تلقى إخطارا بتلقي بلاغ من أحد المستشفيات بوصول، "أرزاق أ، تبلغ من العمر 35 عامًا جثة هامدة إثر إصابتها بحالة تسمم.

وتبين من المعاينة أن المجني عليها ترتدى كامل ملابسها وعدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجسد.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما شرع طالب في الصف الثالث الإعدادي بدائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية في قتل زميله بسكين، بطعنه في منطقة البطن عقب خروجهما من الامتحان بسبب رفض المجني عليه تغشيشه في الامتحان فنشبت بينهما مشاجرة طعنه خلالها المتهم بسكين وجرى نقل المجني عليه إلى مستشفى بنها الجامعي والقي القبض على المتهم وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام