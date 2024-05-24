رئيس الجامعة اليابانية: المجمع العلمى من أعرق المؤسسات العلمية بمصر

صرح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية بأن الجامعة تعتز بزيارة وفد من أعضاء مجلس ادارة المجمع العلمى المصرى لها موضحا ان المجمع العلمى من أعرق المؤسسات العلمية فى مصر وقد مر على إنشائه أكثر من 200 عام مشيرا الى انه يشرف بعضوية المجمع العلمى.

أوضح الدكتور عدلى أنه تم تقديم عرض تعريفى خلال الزيارة استعرض فكرة انشاء الجامعة بالشراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية وفلسفة التعليم بها ومميزات النموذج اليابانى للتعليم الذى تتبناه الجامعة ، ومعامل الجامعة التى قامت هيئة الجايكا بتجهيزها بأحدث الأجهزة التكنولوجيه فى العالم ، وبرامج المنح التى تقدمها للطلاب المتفوقين علميا ورياضيا و المنح التى تقدمها الجامعة للطلاب الأفارقة لدراسة الماجستير والدكتوراة ضمن برنامج TICAD 8 للمنح الدراسية، كما تم استعراض انجازات الجامعة العلمية والبحثية وحصادها المركز الاول على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف التايمز البريطانى للجامعات الشابة ٢٠٢٤م، وحصاد الجامعة المركز رقم 106 عالميًا، كما استعراض تاريخ المجمع العلمى المصرى العريق.

جاء ذلك خلال استقبل الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعضو المجمع العلمى المصرى وفدا من أعضاء مجلس ادارة المجمع العلمى المصرى يضم كل من الدكتور فاروق اسماعيل رئيس المجمع العلمى المصرى ورئيس جامعة القاهرة الاسبق،و الدكتور محمد عبد الرحمن الشرنوبى امين عام المجمع العلمى المصرى واستاذ علوم الجغرافيا،و الدكتور احمد الدرش امين صندوق المجمع العلمى المصرى ووزير الاقتصاد والتعاون الدولى الاسبق،و الدكتور صلاح سليمان عضو مجلس المجمع والاستاذ بجامعة الإسكندرية و ذلك بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بالاسكندرية فى حضور لفيف من عمداء الكليات وعلماء الجامعة.

كما قام أعضاء الوفد بجولة فى الجامعة المصرية اليابانية زاروا خلالها الحرم الجامعى بالمقر الرئيسى والمقر الثانوى كما زاروا مراكز التميز وقاعات المحاضرات ومكتبة السفيرة فايزة ابو النجا أشاد أعضاء المجمع بالمستوى المتميز للجامعة من حيث المقر والتجهيزات وخبرات أعضاء هيئة التدريس والانجازات العلمية للجامعة.

فى ختام الزيارة أهدى الدكتور عمرو عدلى درع الجامعة المصرية اليابانية الى الدكتور الدكتور فاروق اسماعيل رئيس المجمع العلمى المصرى والذى بادله باهداء درع المجمع العلمى المصرى.