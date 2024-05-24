ننشر خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى بالإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، القرار رقم 208 لسنة 2024 بشأن خطة الاستعداد لاستقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك وهى يحظر على كافة المواطنين أو محالّ الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حيث تتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.

وطالب ان تتولى مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية قبل حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024 للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحالّ والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وفي حالة المخالفة يتم غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يوم وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.والتصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وذلك خلال المدة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.

كما يصرح لأصحاب محالّ الجزارة بيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال المدة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة وذلك وفقًا للاشتراطات الواردة بإحكام هذا القرار.

واضاف ان يقوم أصحاب محالّ الجزارة الراغبون في التصريح لهم بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو الراغبين في عمل شوادر ملحقة بالمحال الخاصة بهم لذبح الأضاحي، بالتقدم بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي ومحدد به موقع المحل وموقع الشادر المقترح_وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 19/5/2024 وحتى يوم الإثنين الموافق 10/6/2024 للحصول على التصريح اللازم وسداد مقابل إجراء المعاينة الميدانية.

كما طالب محافظ الاسكندرية تشكل لجنة تحت الإشراف المباشر رئيس الحي المختص وأعضاء من إدارة مرور الإسكندرية وإدارة شرطة المرافق ومديرية الطب البيطري ووحدة الرقابة والرصد البيئي بديوان عام المحافظة، وشركة الصرف الصحي، والإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالديوان العام.

اشار ان تختص اللجنة بالمعاينة الميدانية بعد إنتهاء مدة تلقى الطلبات الخاصة بمحالّ الجزارة سواء بطلب الموافقة على الذبح بالمحال الخاصة بهم أو التصريح بإقامة الشوادر وتحديد مدى صلاحية إقامة الشوادر بالمواقع المقترحة وفي حالة الموافقة يتم منح ترخيص لمقدم الطلب في موعد غايته الخميس 13/6/2024 بعد سداد مقابل الخدمة وإعادة الشيء لأصله.

كما تختص اللجنة بالمرور ميدانيًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من إلتزام المحال بتطبيق الاشتراطات وفحص أي شكوى ترد من المواطنين في هذا الشأن.،مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى دون تصريح؛ غلق للمحل لمدة 60 يوم ويحصل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ عشرين ألف جنيه بالإضافة إلى غرامة بيئية تقدر بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه.

تتولى شركة نهضة مصر مهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح وذلك بمتابعة إدارة الرقابة والرصد البيئي_وكذلك قيام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بأعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به عقب انتهاء عملية الذبح.

كشف اللواء الشريف ان بالنسبة لاشتراطات الذبح بمحالّ الجزارة دون إقامة شادر _الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقًا للجنة المشكلة. تقتصر عملية الذبح داخل المحل -فقط لا غير- دون إقامة شادر.

_عدم إعاقة حركة المارة أو الحركة المرورية.،_الإلتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك. ،لا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة.،_المسئولية المباشرة لأصحاب المحال الذين سيصرح لهم بإتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية ومراعاة اشتراطات التباعد.، توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.،

واضاف ان بالنسبة لاشتراطات الذبح بمحال الجزارة والتصريح بإقامة شادر ملحق و الحصول على تصريح مسبق من الحى المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقًا للجنة المشكلة.، ويجب أن يكون موقع الشادر بعيدًا عن أى مصدر للتلوث.،_يجب أن يكون موقع الشادر لا يمثل إعاقة للحركة المرورية.و_يشترط توافر مصدر للمياه والصرف الصحي.،_الإلتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك.، إقامة الشادر تتم بعد غروب يوم وقفة عرفات. ، لا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة.،المسئولية المباشرة لأصحاب المحال التي سيصرح لهم باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ومراعاة اشتراطات التباعد.

توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.