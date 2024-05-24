بعد تغيبها بـ3 أشهر.. أسرة تبحث عن فتاة بجانب البحث عن "جنى" آخر ضحايا معدية أبو غالب

من صور مفارقات القدر، وبينما يواصل فرق الإنقاذ النهري لليوم الرابع على التوالي اليوم الجمعة، عمليات البحث والتمشيط عن جثمان الطفلة جنى آخر ضحايا حادث معدية أبو غالب، بمشاركة بين الغواصين من رجال الإنقاذ النهري وبعض الصيادين والأهالي، فوجئوا بشاب يبحث عن شقيقته بعد تغيبها عن المنزل من 3 أشهر، وكأن مع حدث يلوح الي اخر طوق نجاة للبحث عن شقيقته المتغيبة .

بعد تغيبها بـ 3 أشهر.. أسرة تبحث عن فتاة بجانب البحث عن جني اخر ضحايا معدية أبو غالب

وقال شقيق الفتاة المتغيبة للأهالي، إن شقيقته تغيبت منذ 8 أشهر ويبحث عنها ظننا أنها من ضمن الجثامين التي خرجت.

وقال أحد الأهالي إن والدة الفتاة المتغيبة توجهت إلى المستشفى للتعرف على الفتاة، ولكنها لم تجدها، وتكثف الأجهزة المعنية من عمليات البحث عن جثمان جنى ابنة قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ووصل التمشيط إلى مصرف بولين الواقع في محافظة البحيرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم، في محاولات للبحث عن الجثمان في أي مكان من الوارد أن يظهر فيه، لدفنها بمقابر أسرتها، ومساعدة أسرتها الموجودة على شاطئ النيل منذ أربعة أيام.

وفي وقت سابق، ناشدت والدة الطفلة جنى الضحية الأخيرة من حادث ميكروباص معدية أبو غالب، والتي لم يظهر جثمانها حتى الآن، بعد غرقها مع 15 آخرين في حادث سقوط سيارة من أعلى المعدية الثلاثاء الماضي، من الجهات المعنية بتكثيف الجهود من أجل العثور على جثمان ابنتها لتكريمها ودفنها.

وكشفت والدة جنى ضحية حادث معدية أبو غالب، أنها تجلس منذ 4 أيام منتظرة خروج جثمان ابنتها، بعد خروج كل الجثامين، وأنها تدعو الله عز وجل بدعوة واحدة وهي ظهور جثمان ابنتها لدفنها في مقابر أسرتها.

فتاة تشرع في قتل والدتها في بولاق الدكرور

كما حجزت نيابة الجيزة، فتاة عشرينية متهمة بالشروع في قتل والدتها طعنا وخنقا في بولاق الدكرور علي ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرضها على الطب الشرعي.

وكان رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور ، بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل في عقدها الخامس، بها آثار طعن وخنق، وادعاء تعد آخر ومقيمة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وسؤال المصابة أفادت بأن نجلتها فتاة عشرينية تعاني من مرض نفسي وراء إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة واقتيادها إلي ديوان القسم وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينها وبين والدتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إ خلاء سبيل سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد

قررت نيابة الشيخ زايد، اليوم إخلاء سبيل سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد بكفالة 2000 جنية.

كانت أجهزة الأمن ، قد تابعت ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بشأن تضرر الفنانة هلا السعيد من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكي لقيامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلالها السيارة صحبته.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق - مقيم بالقاهرة، وقرر أنه حال استقلال الشاكية السيارة قيادته قام بالتوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته إلا أن السيدة قامت بالنزول من السيارة معتقدة قيامه بالتحرش بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.