22 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين في امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم

صرحت الدكتورة امانى قرنى وكيل الوزارة التربية والتعليم بالفيوم بانه تم تجهيز 22 استراحة خاصة بامتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظة التى ستبدأ غدا وذلك لرؤساء اللجان والمراقبين الاوائل والمعلمين فى المناطق النائية بالمحافظة، وتم تجهيز الاستراحات بالاسرة والمطابخ والثلاجات لراحة المعلمين وروساء اللجان.

وتبدا الامتحانات غدا بمادة اللغة العربية والتربية الدينية ويوم الاحد مادة اللغة الانجليزية والاثني اللغة الفرنسية والحاسب الالى .

وتبدأ غدا السبت طلاب الدبلومات الفنية بمحافظة الفيوم، اول ايام الامتحانات، في مادة اللغة الفربية، وقد أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم باشراف الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة استعداداتها للامتحانات.

عدد الطلاب والطالبات..

واشارت الدكتورة اماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بأنواعها ( تجاري – فندقي – زراعي – صناعي – مهني ) يبلغ 35886 طالب وطالبة

طالب ، ويؤدون الامتحانات امام 86 لجنة، منها 40 لجن للتعليم الصناعي ( 35 لجنة نظام 3 سنوات، ولجنة نظام 5 سنوات و لجنتين مهني ولجنتبن مزدوج )، أما لجان التعليم التجاري فتبلغ 31 لجنه ( 28 لجنة نظام 3 سنوات / و لجنة نظام 5 سنوات ولجنتبن فندقي نظام 3و 5 ستوات )، ويبلغ عدد لجان التعليم الزراعي 15 لجنة ( 12 لجنة نظام 3 سنوات و 3 لجان مهني).

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