المصريون بالخارج: قرار محكمة العدل الدولية يفضح الدول العظمى التي تزعم التحضر

في حكم تاريخي، أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، ومن المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على الدولة العبرية بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

وجاء قرار المحكمة كالتالي: " يتعين على إسرائيل أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي".

وفي هذا الصدد، تواصلت “بوابة الوفد الإلكترونية” مع عدد من رموز الجاليات المصرية في الخارج، للتعقيب على قرار محكمة العدل الدولية.

بدوره قال الدكتور حسن موسى رئيس المنتدى الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالنمسا إن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فاق كل تصور وتعدى كل الحدود.

وأضاف الدكتور موسى، أن صمت العالم على هذا الاعتداء يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي وخاصة في جبين الدول الكبرى والفاعلة والاي تتشدق ليل نهار بحقوق الإنسان مقدمة نفسها حامي حمى القيم الإنسانية في العصر الحديث.

وأكد المنتدى الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالنمسا، على الأهمية الكبرى للخطوة الهامة التي قامت بها دولة جنوب أفريقيا التي تقدمت بشكوى لمحكمة العدل الدولية للتحقيق في جرائم الخرب التي اقترفتها دولة الاحتلال الصهيوني، كما أشاد بالدعم المقدم من الدولة المصرية في هذا الخصوص.

وتابع الدكتور حسن موسى أن ما صدر اليوم عن محكمة العدل الدولية المنعقدة في لاهاي من أثرها للعدو الإسرائيلي بفتح معبر رفح من أجل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إنما يحمل الاحتلال الإسرائيلي البغيض المسؤولية فيما آلت إليه حياة أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

وواصل موسى أن ما ذكره رئيس محكمة العدل من أن إسرائيل لم تقدم معلومات كافية بشأن الأمن والسلم وحماية المدنيين الفلسطينيين، ولم تلتزم تل أبيب بتقديم ضمانات من أجل ضمان الحفاظ على الوضع في رفح يعري الكيان الصهيوني الجبان ويبرهن بما لا يدع مجالا للشك على اقتراف إسرائيل لجرائم يندى لها جبين الإنسانية وتفضح العالم الذي يزعم التحضر.

وطالب رئيس المنتدى الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالنمسا شعوب العالم جميعا والحكام الشرفاء في العالم بالوقوف صفا واحدا للدفاع عن الإنسانية وقيمها بكف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني.

من جانبه أشاد بهجت العبيدى الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن أبناء الشعب الفلسطيني يتعرضون لمقتلة على يد جنود جيش العصابة الصهيونية المسمى بجيش إسرائيل.

وأضاف بهجت العبيدي أن العالم للأسف الشديد يقف عاجزا أمام صلف وغرور الكيان الصهيوني، الذي يضرب عرض الحائط بكافة المواثيق الدولية وكل القوانين التي تضمن حياة وممتلكات الأشخاص ومقدرات الشعوب.

وثمن العبيدي الموقف الشجاع الذي اتخذته دولة جنوب أفريقيا بمحاكمة الكيان الصهيوني وحكامه ومسؤوليه أمام محكمة العدل الدولية كما ثمن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية عبر كل مراحلها ودعمها لجنوب أفريقيا في الدعوى التي أقامتها ضد المحتل الصهيوني في المحكمة الدولية.

وذكر مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن القرارات الهامة التي اتخذتها اليوم محكمة العدل الدولية إنما تؤكد على تحمل إسرائيل للمسؤولية عن كافة الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة وفي حق الشعب الفلسطيني عامة، وأن ما ذُكِر على لسان رئيس محكمة العدل الدولية إنما هو رسالة إلى كل دول العالم، التي يجب أن تدعم: شعوبا وحكومات قرارات محكمة العدل، بالوقوف في وجه هذه الأبادة التي تقوم بها آلة الحرب الصهيونية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد العبيدي على ضرورة أن يتولى المجتمع الدولي مسؤولياته بالوقوف في وجه الصلف والتكبر والتجبر الإسرائيلي ليكفوا تلك اليد الإسرائيلية الآثمة عما تقترفه في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وفي السياق ذاته، قال نصر مطر، مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن الأمر الذي أطلقته اليوم محكمة العدل الدولية، المنعقدة في لاهاي، والذي يلزم إسرائيل بفتح معبر رفح من أجل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والذي جاء على خلفية نظر قضية الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إنما يعد صفعة على وجه الكيان الصهيوني.

وأضاف مطر، أن الدعم الذي تقدمه مصر للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات إنما يؤكد حرص مصر على إنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل من قبضة آلة الحرب الإسرائيلية الجبانة، وأن إعلان مصر الانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعوتها ضد الكيان الصهيوني يأتي خطوة في مشوار طويل تقطعه مصر من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج على أن ما صدر عن رئيس محكمة العدل الدولية اليوم إنما يضع العالم أمام مسؤولياته والتي يأتي في مقدمتها الحفاظ على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم المناسب لهم.

وأكد مطر على وقوف الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بجميع فروعه المنتشرة في كل دول العالم تقريبا وبجميع منتسبيه مع الشعب الفلسطيني الشقيق وخلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.