الجمعة 24 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

هل قرارات “العدل الدولية” ملزمة لإسرائيل.. أستاذ علوم سياسية يوضح (فيديو)

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن قرارات محكمة العدل الدولية دليل على أن هناك موقف حقيقي من الأحداث الإجرامية الصهيونية التي تحدث في غزة.
 

وأكد الدكتور جهاد الحرازين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل معتادة على معارضة كافة القرارات الدولية المعنية بقضية فلسطين.

txt

سقوط عدد جرحى في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى الكويت التخصصي برفح

txt

بن غفير يهاجم العدل الدولية ويطالب باحتلال رفح: الأغيار لا دخل لهم بأفعال اليهود

وأضاف في حديثه، أن محكمة العدل الدولية ليس بإمكانيتها إجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات، حيث صفة الإلزام معني بها مجلس الأمن أكثر من محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنصف إسرائيل وتحاول إبعادها عن الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية من خلال استخدام حق الفيتو في جلسات مجلس الأمن.

 

قرارات محكمة العدل الدولية

وبحسب سكاي نيوز عربية، أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. 

كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر. 

وأوضحت المحكمة أنه "للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة". 

واعتبرت أن "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية" في قطاع غزة. 

وقبل النطق بالحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، إن "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا"، مشيرا إلى أن "الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير". 

وأضاف: "نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري". 

وتابع سلام: "المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان". 

وأوضح القاضي: "على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين"، مبرزا أن "التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير".

 

 

مواد متعلقة

محكمة العدل الدولية: على إسرائيل فتح معبر رفح ووقف عملياتها العسكرية

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح

عاجل.. محكمة العدل الدولية: على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في رفح

محكمة العدل الدولية: الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي

محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشأن وقف إطلاق النار بغزة (بث مباشر)

عاجل.. محكمة العدل الدولية: على إسرائيل الامتناع عن أي أعمال تمثل خطرًا على الفلسطينيين

محكمة العدل الدولية تصدر قرارها في قضية الإبادة ضد الاحتلال اليوم (فيديو)
الجريدة الورقية