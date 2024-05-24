نصر مطر: قرارات المحكمة الدولية صفعة للكيان الصهيوني

قال نصر مطر، مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن الأمر الذي أطلقته اليوم محكمة العدل الدولية، المنعقدة في لاهاي، والذي يلزم إسرائيل بفتح معبر رفح من أجل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والذي جاء على خلفية نظر قضية الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إنما يعد صفعة على وجه الكيان الصهيوني.



وأضاف مطر، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدعم الذي تقدمه مصر للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات إنما يؤكد حرص مصر على إنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل من قبضة آلة الحرب الإسرائيلية الجبانة، وأن إعلان مصر الانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعوتها ضد الكيان الصهيوني يأتي خطوة في مشوار طويل تقطعه مصر من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.



وأكد مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج على أن ما صدر عن رئيس محكمة العدل الدولية اليوم إنما يضع العالم أمام مسؤولياته والتي يأتي في مقدمتها الحفاظ على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم المناسب لهم.



وأكد مطر على وقوف الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بجميع فروعه المنتشرة في كل دول العالم تقريبا وبجميع منتسبيه مع الشعب الفلسطيني الشقيق وخلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.

وقف العمليات العسكرية في رفح

وقد أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على الدولة العبرية بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي".