البحيرة: ضبط 115 قرص جبنة رومي مجهولة المصدر

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة البحيرة، حيث تم تنفيذ حملة مكبره بدمنهور بالتنسيق مع مباحث التموين وبمتابعه سمير البلكيمي وكيل المديرية.

عن ضبط مصنع لتعبئه الزيوت والجيلى بدون ترخيص، تم التحفظ على برميل زيت زنه 200 كجم و20 شيكارة سمسم زنه الواحدة 50 كجم، و 300 عبوة جيلى زنه الواحده 70جرام، و1500 عبوة فارغه وإستيكرات معده للتعبئة واللصق، بالإضافة لضبط 115 قرص جبنة رومى زنة القرص 13 كجم مجهول المصدر بمخزن غير مرخص، و14باكو سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.