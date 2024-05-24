هنا الزاهد تتفوق على نجمات هوليوود في فرنسا

بخفة ورشاقة شبابية خطفت الفنانة الشابة هنا الزاهد عدسات الصحافة والإعلام وتصدرت عناوين الصحف العربية بإطلالتها الأخيرة وذلك اثناء تواجدها في فرنسا لحضور مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77.

هنا الزاهد زهرة ربيع في فرنسا

وتألقت هنا الزاهد بإطلالة ساحرة، مستوحاه من زهور الربيع، مواكبة أحدث صيحات موضة ربيع وصيف 2025، لتعكس ذوقها الرفيع وحبها للحياة وشقاوة شخصيتها، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من أعلى بقصة الـv، وفضفاض من أسفل، قصير من الأمام وطويل من الخلف، صمم من قماش ناعم باللون اللبني المزين بطباعات الزهور الملونة لتبدو مثل الزهرة في بستان الحب.

هنا الزاهد الأكثر أناقة جاذبية في فرنسا

وتزينت بعقد صمم من حبات الألماس لتزيد من فخامة إطلالتها.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة وراء ظهرها بشكل ناعم على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وعكس تنوع إطلالات هنا الزاهد ذوقها الرفيع وذكائها في أختيار ما يبرز جمالها ويجعلها من احدى أيقونات الموضة لهذا العام، لتنافس نجمات هوليوود بخطى ثابته متقدمة للأمام يوم تلو الأخر.

هنا الزاهد

هنا الزاهد من مواليد 5 يناير 1994، ممثلة ومقدمة برامج مصرية، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014. ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل سك على إخواتك الذي عرض على إم بي سي مصر ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدور بطولة كما حدث في فيلمي قصة حب والغسالة.

مسيرتها الفنية

ولدت هنا الزاهد في القاهرة، هي ابنة "شيرين المنزلاوي" زوجة طلعت زكريا. ظهرت لأول مرة كطفلة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم المشخصاتي عام 2003 ، ولاحقاً شاركت محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس في عام 2009 حين أدت دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا. انضمت إلى طاقم عمل مسلسل فرق توقيت بجانب تامر حسني ونيكول سابا في 2014، ثم ظهرت في نفس السنة في فيلم خطة جيمي بالاشتراك مع ساندي وإسلام جمال. قدمت دور رئيسي في مسلسل مأمون وشركاه مع عادل إمام.

حياتها الخاصة

في 15 أغسطس 2018 احتفلت هنا الزاهد بخطوبتها على الفنان أحمد فهمي، في حفل عائلي أُقيم بمنزلها، واقتصرَ الحفل على أهل العروسين وعددٍ قليل من أصدقائهم، وفي 11 سبتمبر 2019 احتفلا بزفافهما في حفل كبير حضره الكثير من نجوم الفن.

في نوفمبر 2023 أعلنت عن انفصالها عن زوحها بعد 4 سنوات من الزواج وكتب على صفحتها الشخصية على موقع انستغرام: الحمدلله.. تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز.

الفنانة الشابة هنا الزاهد

الفنانة الشابة هنا الزاهد

الفنانة الشابة هنا الزاهد

الفنانة الشابة هنا الزاهد