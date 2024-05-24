محافظ الدقهلية يفتتح حديقة المنزلة العامة بعد إعادة تطويرها

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الجمعه حديقة المنزلة العامة بعد إعادة تطويرها علي مساحة 2000 متر بتكلفة 2 مليون جنيه تقريبا مشاركة من المجتمع المدني، وتضم الحديقة قاعة أفراح ومناسبات مفتوحه، جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب، والمحاسب السيد عبدالسلام رئيس مركز ومدينة المنزلة، والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطرية.

وأشار " المحافظ " الي أننا وضعنا خطة منذ عام 2020 لتطوير ورفع كفاءة كافة الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق العامة وخلق متنفسات ترفيهية لأبناء الدقهلية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي وبناء الجمهورية الجديدة .

وثمن " مختار " دور المجتمع المدني بالدقهلية والذي يعد شريك أساسي في عملية البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصري وتحسين الصوره البصريه للمواطنين وتطوير كافة الحدائق العامة والمتنزهات وزيادة المساحات الخضراء لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.