غدا.. 35 ألف و886 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم

يبدأ غدا السبت طلاب الدبلومات الفنية بمحافظة الفيوم، أداء اول ايام الامتحانات، في مادة اللغة الفربية، وقد أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم باشراف الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة استعداداتها للامتحانات، كما تم تجهيز 22 من الاستراحات اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين الاوائل المغتربين، والمعلمين في المناطق النائية فقط، خاصة أن ندب الملاحظين اصبح داخل المحافظات.

واشارت الدكتورة اماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بأنواعها ( تجاري – فندقي – زراعي – صناعي – مهني ) يبلغ 35886 طالب وطالبة

طالب، ويؤدون الامتحانات امام 86 لجنة، منها 40 لجن للتعليم الصناعي ( 35 لجنة نظام 3 سنوات، ولجنة نظام 5 سنوات و لجنتين مهني ولجنتبن مزدوج )، أما لجان التعليم التجاري فتبلغ 31 لجنه ( 28 لجنة نظام 3 سنوات / و لجنة نظام 5 سنوات ولجنتبن فندقي نظام 3و 5 ستوات )، ويبلغوعدد لجان التعليم الزراعي 15 لجنة ( 12 لجنة نظام 3 سنوات و 3 لجان مهني).

انتهاء امتحانات الاعدادية

وقد اختتمت الخميس امتحانات الشهادة الاعدادية بالفيوم، وسادت حالة من الارتياح بين الطلاب بعد أداء امتحان الهندسة، و أكدوا أن الهندسة جاءت سهله وفي مستوي الطالب المتوسط، وتوجد به بعض الجزئيات لقياس أداء الطالب المتميز .

وكان طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم، أدوا اليوم ، امتحان مادة الهندسة، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم أو الغرف الفرعية في الإدارات التعليمية، اي شكاوى من الامتحان.

يذكر أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول لعام 2023 / 2024، موزعة على الإدارات التعليمية، في إدارة شرق الفيوم التعليمية 41 لجنة، بإجمالي 9725 طالبًا وطالبةً، وإدارة غرب الفيوم 33 لجنة، بإجمالي9016 طالبًا وطالبةً، وإدارة سنورس التعليمية 43 لجنة، بإجمالي 11970 طالبًا وطالبةً، وإدارة إطسا 59 لجنة، بإجمالي 13232 طابًا وطالبةً، وإدارة إبشواي التعليمية 27 لجنة، بإجمالي 7813 طابًا وطالبةً، وإدارة طامية 33 لجنة، بإجمالي 9351 طالبًا وطالبةً، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية 32 لجنة، بإجمالي 7073 طالبًا وطالبةً.