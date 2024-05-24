تعرف علي نتائج الحملات التموينية علي المخابز والمحال التجارية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن، وبمشاركة مفتشي الإدارة حملة تموينية على المحال التجارية والمطاعم واسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي:-

تحرير محضر رقم ٨٣١٦ جنح ضد صاحب محل لبيع المبيدات لحيازة ١٥ شيكارة سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة وممنوع تداوله بدون فواتير بكمية قدرها ٧٥٠ كجم.

تحرير محضر رقم ٨٣٠٩ جنح أبو كبير ضد صاحب مخبز سياحي لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير محضر رقم ٨٣١٠ جنح أبو كبير ضد صاحب مطعم بناحية ابو كبير لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير محضر رقم ٨٣١١ جنح أبو كبير ضد صاحب مطعم بناحية أبوكبير لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير محضر رقم ٨٣١٢ جنح أبو كبير ضد صاحب محل لبيع الفواكه لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير محضر رقم ٨٣١٣ جنح أبو كبير ضد صاحب مخبز سياحي لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير محضر رقم ٨٣١٤ جنح أبو كبير ضد صاحب مخبز سياحي لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير محضر رقم ٨٣١٥ جنح أبو كبير ضد صاحب محل لبيع المبيدات لحيازة ٣ كراتين مبيدات بدون فواتير داله على مصدرها.

إدارة تموين العاشر من رمضان

يذكر أن إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفى عبدالقادر قامت بالاشتراك مع حملة من مديرية الطب البيطرى، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي:-

تحرير محضر رقم ٤٨٠٩ جنح اول العاشر لضبط سيارة جامبو فنطاس محملة بـ ٣٨٠٠ لتر سولار بدون تصريح مخالفة للقرار الوزاري ١٠٢ لسنة ٢٠١١م، وذلك لتجميع كمية من السولار بغرض الاتجار والتربح والبيع في السوق السوداء وتم تسليم السيارة لقسم أول بسائقها وايداع السولار بمحطه البنزين.

تحرير محضر رقم ٤٨٠٦ جنح اول العاشر لعدم الاعلان عن اسعار السلع بسوبر ماركت.

تحرير محضررقم٤٨٠٧ جنح اول العاشر لعدم الاعلان عن اسعار السلع بسوبر ماركت.

تحرير محضر رقم ٤٨٠٨جنج اول العاشر لعدم وجود شهادة صحية.

كما تم المرور على المخابز البلدية بدائرة المدينة وتم المرور على عدد ١٥ مخبز وتم تحرير محاضر للتوقف عن الإنتاج، وتحرير 2 محضر ضد أصحاب مخابز بلدية مدعمة لعدم نظافة أدوات المعجن، وقامت الحملة بالمرور على صومعة العاشر من رمضان وبانكر العاشر من رمضان ومتابعة حركة توريد القمح المحلي.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق واتخاذ ما يلزم قانونا تجاه غير الملتزمين.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حمايه المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لأحكام الرقابه علي حركه البيع والشراء بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (2582 ) محضراً منها (2104) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، و (478) محضراً فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، انه تم ضبط سلع غذائية منها 7 طن دقيق و 10طن قمح و قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بنطاق المحافظة، كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحيه منها 3 طن علف حيواني و100 شيكارة سماد اليوريا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم، بالاشتراك مع الجهات المعنية "شرطة البيئة والمسطحات المائية الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن" قد قاموا بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير(٩) محاضر مخالفة و ضبط (٨٥٠كجم) ما بين (١٣كجم ) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية و(٥١٥كجم) لحوم مجمدة مجهولة المصدر و( ٥٠كجم) مصنعات لحوم (لانشون) مجهولة المصدر وغير صالحة و(٦٢كجم) دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة و(١٨٠كجم) كبدة مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.