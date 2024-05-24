مصايف الإسكندرية كاملة العدد.. والمواطنين المصيف بعروس البحر الأبيض حاجة ثانية

زحفت أعداد كبيرة إلى شواطئ محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، مع حلول فصل الصيف واعتدال الطقس وانخفاض درجات الحرارة وذلك منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، باعتبار أنها أول جمعة عقب انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية وصفوف النقل.

شواطئ محافظة الإسكندرية

وسجلت شواطئ المحافظة نسب إشغال كبيرة بلغت نسبة80% بكثير من شواطئ القطاع الشرقي.

كانت قد شهدت شواطئ الاسكندرية إقبالا غير مسبوق علي ما بين ابناء الثغر والمصطافين ورحلات اليوم الواحد التي زحفت الي الاسكندريه منذ الساعات الاولي من الصباح بأعداد هائله.

وقام الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الاداره المركزيه للسياحه والمصايف بالدفع بمفتشي الاداره علي كافه الشواطئ لتوجيه رحلات اليوم الواحد بعد ان وضعت اغلب الشواطئ لافته كامل العدد.

ووضعت الشواطئ الرايات الخضراء مما اتاح للجميع السباحه بصوره امنه..وكانت الاسكندريه قد شهدت موجه حاره ورطبه غير مسبوقه ممادفع بابناء الاسكندريه للتواجد علي الكورنيش منذ الساعات الاولي من الصباح لحجز اماكنهم.

الصيف بالأسكندرية حاجة ثانية

قالت السيدة حمدى ربة منزل مقيمة بطنطا، إن الصيف فى الاسكندرية حاجة ثانية كل عام عقب انتهاء الامتحانات نحجز، فى رحلات اليوم الواحد لكى نفرح اطفالنا ونستمتع بالبحر الجميل، مع الاسرة وناكل الرنجة والفسيخ فى لمة العيلة التى لم تعوض خاصا ان اليوم الجمعة، وجميع الاسرة اجازة قررنا ان نقضى يوم مع بعض قبل عيد الاضحى والزحام بالاسكندرية .

إسكندرية مصيف الغلابة

بينما أوضح سمير على موظف مقيم بالبحيرة، أن مصيف الاسكندرية هو مصيف الغلابة واحنا دائما نستغل ميعاد الويك اند واحضر انا وعائلتى واولادى ونقوم بتاجير احد الشقق السكنية يومى الجمعة والسبت ونقضى يومان لقضاء المصيف قبل ان يزداد زحام المواطنين وترتفع الاسعار علينا ، مضيفًا بأننا لم نعرف باقى المصايف الاخر لان للاسف جميعها غالية علينا واحنا ناس دخلها متوسط واسكندرية هى اللى فى حدود امكانياتنا لكى نفرح ابناءنا وتكون تجمع للعائلة والاسرة بعد معاناة كبيرة طوال ايام الدراسة .

مصدر رزق

قال " طايع سعد " بائع غزل البنات، إن المصيف بدء والحمد لله الرزق يجاء معاه لان الصيف يعتبر باب رزق لنا والمصيف هو موسم لجميع البائعين على البحر لان الاسكندرية تُعرف بالزحام الشديد في فترة الصيف خاصة، وتعتبر مصدر رزق واسع ومهم لنا جميعا نحضر من الفلاحين والصعيد

لكى نعمل فى موسم الصيف ونقوم بالعمل ليل نهار لكى اوفر فلوس الصيف للدراسة لمساعدتى انا واسرتى .واشار إلى أن كل نشاط تجاري بالإسكندرية يزداد خلال الصيف، لأنه يعتبر فصل فرحة لأهل المدينة وزوارها وتعتبر الوجهة الأقرب لقلوب المصريين.

تحذير المصطفين

صرح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف " للوفد "، أن الطقس معتدل اليوم الجمعة العطلة الأسبوعية، والأولى بعد انتهاء الامتحانات حيث تنوعت ألوان الرايات على شواطئ، حيث رفعت شواطئ القطاع الشرقي جميعها الرايات الصفراء، بينما تميز شاطئ ستانلي برفع الراية الحمراء بسبب اتساع الموجات و في سيدى بشر، ارتفعت الرايات الخضراء على جميع الشواطئ، بينما اتخذت شواطئ العجمي والقطاع الغربي الرايات الحمراء.

وقد دعت الإدارة المركزية بالإسكندرية، جميع المواطنين للاستمتاع بيوم مميز على شواطئ المدينة الساحلية العريقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بإرشادات السلامة العامة، والتي تشمل: الاستماع باهتمام لتوجيهات رجال الإنقاذ وعمال الأبراج و الالتزام بالسباحة داخل المساحات المخصصة لذلك، وارتداء سترة النجاة (لايف جاكت) عند ممارسة رياضة ركوب الأمواج أو استخدام البدالات، و الحفاظ على نظافة الشواطئ من خلال الامتناع عن رمي القمامة أو أكياس الحلويات في البحر، أو على الرمال و الاستفادة من دورات المياه، ووحدات تغيير الملابس المجانية المتوفرة على الشواطئ الإبلاغ الفوري عن أي مشكلة تواجههم خلال تواجدهم على الشاطئ مؤكده على منع تقديم أي مبالغ إضافية (إكراميات) للعاملين، مع ضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، وتتمنى إدارة شواطئ الإسكندرية للجميع قضاء وقت ممتع وآمن على شواطئ المدينة الساحرة.

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، رواد الشواطئ الاستماع وتنفيذ تعليمات رجال إنقاذ، وعمال الأبراج والالتزام بالمساحة المخصصة للسباحة، مؤكدة منع ركوب البدالات دون سترة الإنقاذ "لايف جاكت".

كما طالبت مصايف الإسكندرية المواطنين الحفاظ على نظافة الشواطئ، وعدم إلقاء أكياس الحلويات فى البحر أو على الرمال، لاستمرار الحفاظ على شواطئ الإسكندرية نظيفة وجميلة ومحل جذب للجميع.

وأكدت مصايف الإسكندرية، أن شواطئ الإسكندرية مفتوحة أمام الجمهور بأسعار تذاكر مكونة من 4 فئات منها 5 جنيهات للشواطئ العامة، و10جنيهات لشواطئ الخدمة لمن يطلبها، و15جنيهًا للشواطئ المميزة، و25جنيها للشواطئ السياحية، فضلا عن استقبال شاطئ سيد درويش بالأنفوشي المواطنين مجانًا.

كما أوضحت أن تذكرة دخول الشواطئ تشمل كرسي وشمسية لكل 4 أفراد، فضلا عن استخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس مجانًا تمامًا، مؤكدة أن الإكرامية ممنوعة، وأنه في حالة فرض أي عامل إكرامية، يجب على المواطن التواصل مع الادارة المركزية للسياحة والمصايف لرد الحق وتنفيذ الإجراءات القانونية.