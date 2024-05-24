منى عزت: إعداد مدونة سلوك تجرم العنف داخل أماكن العمل

أكدت مني عزت رئيس مجلس إدارة مؤسسة نون لرعاية الاسرة ان حمله التعريف باتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية والمطالبه بالتصديق عليها مستمره،من أجل حمايه العاملين والعاملات من كافه أشكال العنف داخل أماكن العمل، بجانب إعداد مائدة مستديرة ولقاءات حواريه مابين أطراف العمل الثلاثه، الحكومة وأصحاب الأعمال و النقابات ، من أجل الخروج بخطه عمل مشتركة للاطراف الثلاثه حول فكره تطبيق البنود الخاصة باتفاقية 190 تمهيدا للتصديق عليها..





وفيما يتعلق بكيفيه القضاء على جرائم العنف داخل أماكن العمل أكدت مني على اهميه وجود مدونه سلوك التي تعكف وزاره العمل على العمل بها حاليا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني و النقابات، ويبدأ تطبيقها مع أصحاب الأعمال.. من أجل خلق سياسات واضحه داخل مؤسسات العمل تجرم العنف داخل اماكن العمل وتوفر الحماية للعمال والعاملات.

وأضافت مني : تعكف مؤسسة نون على العمل مع النقابات للتعريف بمدونه السلوك وكيفيه تطبيقها

وإجراء حوارات مع أصحاب العمل، بحيث تتولى كل نقابه تطبيق تلك السياسات داخل كل مؤسسه تابعه لها.. وبذلك يتثني لنا وجود إجراءات ملموسة تسطيع ان تعالج العنف في عالم العمل.