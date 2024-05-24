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الجمعة 24 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

اعترافات مسجل خطر يُصنع الأسلحة داخل شقة في التبين

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات

اعترف مسجل خطر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى تصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، متخذاً من الشقة محل سكنه بمنطقة التبين ورشة لتصنيع الأسلحة، وقررت جهات التحقيق حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وطالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط عاطل له معلومات جنائية ، لقيامه باتخاذ شقة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بمنطقة التبين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، متخذاً من الشقة محل سكنه ورشة لتصنيعها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (5 فرد خرطوش – عدد من الطلقات - أجزاء من أسلحة - الأدوات المستخدمة فـى التصنيع)، واعترف بتصنيع الأسلحة بقصد الإتجار.
 

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