يورو ٢٠٢٤ .... جيرو يعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب اليورو

أعلن مهاجم منتخب فرنسا اوليفية جيرو انه سيعتزل اللعب على المستوى الدولي مع المنتخب الفرنسي عقب نهاية مشواره مع منتخب الديوك الفرنسية في بطولة يورو ٢٠٢٤ والتي ستستضيفها ألمانيا في الشهر المقبل.

ويتصدر اوليفية جيرو قائمة هدافي منتخب فرنسا عبر التاريخ برصيد ٥٧ هدف متقدما على أسطورة منتخب فرنسا تيري هنري وكان احد اهم لاعبي المنتخب الفرنسي المرشح الاول للقب وايضا المنتخب الفرنسي الذي تأهل إلى المباراة النهائية لآخر بطولتين لكأس العالم ونهائي يورو ٢٠١٦ .

وقال اوليفية جيرو الذي سينتقل لنادي لوس أنجلوس اف سي في الدوري الأمريكي لكرة القدم هذا الصيف في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية : اعتقد ان الوقت قد حان لانهاء المشوار الدولي مع منتخب فرنسا وافساح الطريق للاعبين شباب ودماء جديدة داخل المنتخب الفرنسي .

وأضاف اوليفية جيرو : اعتقد ان هناك مجموعة من الاعبين داخل منتخب فرنسا انتهى مشوارهم مع المنتخب عقب اليورو ولابد من تجديد الدماء . بالقطع هو قرار صعب للغاية لكنه ضروري لمستقبل المنتخب .

وكشف جيرو عن توقيعه لمدة عام واحد مع فريق لوس أنجلوس اف سي قائلا: التوقيع لعام واحد نظرا لرغبتي في أحداث التوازن بين رغبتي في اللعب وقدرتي على العطاء داخل الملعب ولقد عاهدت نفسي على اعتزال المرة بشكل نهائي عندما لا يستطيع جسدي التعامل مع متطلبات المباريات والتدريب .

يذكر ان اوليفية جيرو أنهى الموسم الأخير مع فريق الميلان الايطالي دون احراز اي القاب وسبق له اللعب سابقا في ناديي أرسنال وتشيلسي الانجليزيين .