مع بدء إجازة الصيف.. إقبال ملحوظ على شواطئ الإسكندرية

توافد المواطنين على شواطئ الإسكندرية، مع بدء الإجازة الصيفية وانتهاء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، يزداد الإقبال على المصايف والشواطئ في عروس البحر المتوسط وارتفاع نسب الإشغال في المدينة الساحلية.

شواطئ الإسكندرية

واصلت اليوم الجمعة، حالة الاستقرار في الأحوال الجوية على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية، حيث سادت أجواء مستقرة مائلة للحرارة على مختلف الأنحاء.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تشهد عروس البحر المتوسط انخفاضا جديدا في درجات الحرارة بمعدل درجة مئوية للعظمى ودرجتين للصغرى عن أمس، حيث بلغت العظمى منها 27 درجة مئوية والصغرى 21 درجة، مع رياح نشطة نسبيا بلغت سرعتها 30 كم/الساعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

ورفعت شواطئ سيدي بشر الرايات الخضراء، بينما رفعت باقي شواطئ القطاع الشرقي الرايات الصفراء، فيما رفع شاطئ ستانلي وشواطئ القطاع الغربي الرايات الحمراء لارتفاع الأمواج.

تعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائيًا، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن كافة الشواطئ سجلت اليوم نسب إشغال مرتفعة بالمقارنة بالأيام السابقة.

وأرجع عبدالرزاق، ارتفاع نسب الإشغال إلى انكسار الموجة الحارة واعتدال الطقس وانخفاض درجات الحرارة، فضلًا عن انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية وكافة صفوف النقل.

وأضاف استقبلت شواطئ الإسكندرية- التي لا يشملها مشروع توسعة الكورنيش- رحلات من المحافظات المجاورة إذ تعد المصيف الأقل تكلفة في ظل الأعباء الاقتصادية، ما يجعلها دائمًا الوجهة الأولى لقضاء العطلات.

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق على استمرار الحملات التفتيشية على الشواطئ والتصدى لأى مخالفات، وذلك للتأكد من سعر الدخول وحسن معاملة الرواد وعدم فرض الإكراميات وتم التنبيه على ضرورة الحفاظ على نظافه الشواطئ ودورات المياه وتواجد رجال الإنقاذ وضرورة استخدام اللايف جاكيت.

وتستعد محافظة الإسكندرية بمجموعة من الشواطئ الساحرة الممتدة بطول كورنيش الإسكندرية، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط إسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيهات فقط.

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.