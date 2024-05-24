الشرقية: تحاليل كيميائية وميكروبيولوجية لمياه الشرب

أجرى المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، زيارات تفقدية مفاجئة، استهدفت المرور على محطة مياه ناطورة ومحطة مياه سنجها بفرع كفر صقر، للإطمئنان على انتظام العمل بهم، وجهود تأمين وصول المياه للمواطنين بفصل الصيف وخصوصا بأوقات الذروة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي

وضمت زيارة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، محطة مياه القواسم المرشحة بمركز أولاد صقر، مشددا على الالتزام بأعمال الصيانة الوقائية، وصيانة المعدات والطلمبات، وتنفيذ خطط الصيانة الدورية، وسرعة التعامل مع الشكاوي والأعطال، بالإضافة لمتابعة انتظام العمل والوقوف على أي معوقات تواجه العاملين أثناء العمل ومناقشتها، وإيجاد الحلول المناسبة لضمان استدامة الخدمة بأفضل جودة ممكنة.

والتقى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، بمسئولي المحطات والعاملين، ووجه بالالتزام بمعايير الجودة فى أعمال التشغيل والصيانة، والتأكيد على الالتزام الكامل بإجراء التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية بصفة يومية على مدار الـ ٢٤ ساعة، للتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى إطار سياسة الشركة لتحسين منظومة مياه الشرب، ورفع كفاءتها لزيادة ضغوط المياه فى المناطق التى تغذيها تلك المحطات.

وفي سياق متصل، تسلم المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، شهادات اعتماد خطط سلامة ومأموينة المياه وتداول الصرف الصحي، حيث حصلت الشركة على اعتماد عدد 6 شهادات للمأمونية، وهم 4 محطات معالجة صرف صحي

«قنتير مركز فاقوس، والقرين مركز أبو حماد، وأبو متنا مركز ديرب نجم، ومشتول السوق مركز مشتول السوق».

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامه للمأمونية بالشركة القابضة، ليصل بذلك إجمالي عدد الخطط المعتمدة لمأموينة تداول الصرف الصحي بالشركة لعدد 9 محطات حتى العام السابق 2023، لتكون بذلك الشركة أولى الشركات التابعة في مجال إعداد خطط مأموينة تداول الصرف الصحي بأكبر عدد خطط معتمدة، وايضا تطبيق الاجراءات التصحيحية الناتجة عن هذه الخطط في إطارها الزمني المحدد.

وفي نفس السياق، حصلت الشركة على اعتماد عدد 2 خطة لمأمونية المياه، وهما: محطة مياه ههيا المرشحه بمركز ههيا، ومحطة مياه طاروط بمركز الزقازيق.

وأثنى المهندس عامر أبو حلاوة ، رئيس مجلس إدارة الشركة، علي المجهود المقدم من قبل الإدارة العامه للمأموينة للوصول لهذا التقيم، وتقدم الشركة في المكانة المتميز، مشيرا إلى أن الشركة تواصل تقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات والسير وفق خطط منهجية مدروسة لكل إدارات وقطاعات الشركة للوصول بالشركة للامام.

وهنأ رئيس الشركة؛ رئيس قطاع المعامل والجودة ومديري الإدارات بالمأموينة وفريق العمل على هذا النجاح، مطالبا باستمرار العمل الجاد، وعدم التراخي في انجاز المهام المطلوبة، والبقاء دائما في المقدمة.