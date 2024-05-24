نيران مدفعية الاحتلال لا تتوقف في رفح و20 شهيدًا بالمحافظة الوسطى (فيديو)

انتشلت وزارة الصحة في غزة، شهيدين من منطقة الزوايدة من الغرب بالمحافظة الوسطى بعد أن استهدفتهما مسيرة إسرائيلية على الطريق الساحلي.

ووفق قناة “القاهرة الإخبارية” نقل الشهيدين إلى مستشفى شهداء الأقصى، ليرتفع عدد الشهداء في هذه المحافظة من ساعات الليل وحتى هذه اللحظة إلى ما يزيد على 20 شهيدًا.

وقصفت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، خلال ساعات الليل مخزنًا للمساعدات الإنسانية في المحافظة الوسطى ما أدى لارتقاء 12 شهيدًا، وبعد ذلك قصفت المسيرات مدرسة تأوي أعدادًا من النازحين ما أدى لارتقاء 5 شهداء، بالإضافة للقصف المدفعي الذي يطال المنطقة الشرقية من هذه المدينة.

محور مدينة رفح الفلسطينية لا يزال مشتعلًا:

لا يزال محور مدينة رفح الفلسطينية مشتعلًا، إذ لم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن استهدافاتها العنيفة والمدوية باتجاه المناطق الشرقية والوسطى، التي تنهال بشكل عشوائي باتجاه مخيم الشابورة والبرازيل وأحياء الجنينة وتل زارع والسلام، والمناطق الأخرى من المنطقة الشرقية.

تطلق المروحيات الإسرائيلية نيرانها بشكل مباشر وقوي اتجاه المناطق الغربية بمدينة رفح الفلسطينية، بجانب القصف المكثف من الزوارق الحربية الإسرائيلية للمناطق الغربية لرفح الفلسطينية جنوبًا وحتى بيت لاهيا شمالًا.