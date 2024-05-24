الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

استمراراً لجهود القوات المسلحة الداعمة لمؤسسات المجتمع المدنى التى تقدم الرعاية الصحية للمواطنين وتحقيقًا لمسئولياتها الاجتماعية ، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية زيارة لعدد من طلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق .









بدأت الزيارة بالإستماع إلى عرض تقديمى عن المستشفى وما تقدمة من دور مجتمعى وخدمات علاجية ورعايه طبية متطورة فى مجال علاج الحروق ، تلاها جولة تفقدية داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى ، وتوزيع الهدايا التذكارية على المرضى والأطقم الإدارية والطبية .



تأتي تلك الزيارة إنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة ودعم الجهود التى تبذلها كافة المؤسسات والأجهزة المعنية التى تقدم خدماتها لأبناء الشعب المصرى .

