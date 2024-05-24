الجمعة 24 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استمراراً لجهود القوات المسلحة الداعمة لمؤسسات المجتمع المدنى التى تقدم الرعاية الصحية للمواطنين وتحقيقًا لمسئولياتها الاجتماعية ، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية زيارة لعدد من طلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق .

 

txt

كولر: مباراة الترجي صعبة وسنقاتل للفوز باللقب

 

بدأت الزيارة بالإستماع إلى عرض تقديمى عن المستشفى وما تقدمة من دور مجتمعى وخدمات علاجية ورعايه طبية متطورة فى مجال علاج الحروق ، تلاها جولة تفقدية داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى ، وتوزيع الهدايا التذكارية على المرضى والأطقم الإدارية والطبية .

تأتي تلك الزيارة إنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة ودعم الجهود التى تبذلها كافة المؤسسات والأجهزة المعنية التى تقدم خدماتها لأبناء الشعب المصرى . 
 

مواد متعلقة

كولر: مباراة الترجي صعبة وسنقاتل للفوز باللقب

إسرائيل تعلن منع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين

رفح تحت النيران الإسرائيلية الكثيفة وتركيز على أحياء جنوبي المدينة

عاجل.. مجهولون يغادرون سفينة تجارية قبالة الصومال
الجريدة الورقية