احذر.. تناول هذه الأطعمة يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

أوضحت نتائج دراسة أجراها فريق بحث من مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن ونشرت في مجلة علم الأعصاب أن تناول الكثير الأطعمة المصنعة والتي تحتوي على مواد حافظة، مثل رقائق البطاطا والبيتزا المجمدة، قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل في الذاكرة والسكتة الدماغية.

وأوضح الباحثون أنه قد تكون هناك صلة بين اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الفائقة المعالجة، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون والملح، واحتمال التدهور المعرفي والحالات الطبية المهددة للحياة.

وشملت الدراسة 30239 شخصا تبلغ أعمارهم 45 عاما أو أكثر، مع متابعتهم لمدة 11 عاما في المتوسط.

وقام المشاركون بملء استبيانات حول ما يأكلونه ويشربونه، ما سمح للباحثين بتحديد مقدار الطعام الفائق المعالج الذي يتناوله كل شخص في المتوسط يوميا.

وفي نهاية الدراسة، تم تشخيص إصابة 768 شخصا بضعف إدراكي، وإصابة 1108 أشخاص بسكتة دماغية.

وكشف التحليل أن زيادة بنسبة 10% في كمية الأطعمة الفائقة المعالجة المستهلكة، ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالضعف الإدراكي بنسبة 16%. وارتبط تناول المزيد من الأطعمة غير المصنعة بانخفاض خطر الضعف الإدراكي بنسبة 12%.

كما ارتبط تناول كميات أكبر من الأطعمة الفائقة المعالجة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 8%، فيما ارتبط تناول كميات أكبر من الأطعمة الأقل معالجة بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 9%.

وقال معد الدراسة، الدكتور ويليام كيمبرلي: "تظهر النتائج أن درجة معالجة الطعام تلعب دورا هاما في صحة الدماغ بشكل عام. وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد النتائج وفهم أفضل للمكونات الغذائية أو المعالجة التي تساهم بشكل أكبر في هذه التأثيرات الصحية"