رابط الحصول على رقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

أسابيع قليلة ويبدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤م، حيث ستنطلق يوم ١٠ يونيو حتى ٢٠ يوليو المقبل، بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، للشعبتين العلمية والأدبية، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق جدول امتحانات الثانوية العامة لتبدأ ١٠ يونيو المقبل على أن يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

كما تضمن الجدول عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٠ يونيو المقبل، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.

ومع قرب الامتحانات يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عبر محرك البحث "جوجل" عن رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس وخطوات الحصول عليها، استعدادًا للامتحانات.

ويمكن للطلاب الحصول على رقم الجلوس من خلال الرابط

https://moe.gov.eg/

اختيار الخدمات الإلكترونية.

الضغط على بوابة مركز المعلومات

يختار الطالب أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

يقوم الطالب بتسجيل البريد المدرسي الموحد

يظهر رقم الجلوس الخاص بالطالب