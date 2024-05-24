الإتحاد الموريتاني يخاطب "كاف" للموافقة على إنضمام الهلال والمريخ لدوري المحترفين

أعلن الإتحاد الموريتاني لكرة القدم بشكل رسمي الموافقة على مشاركة فريقي الهلال والمريخ السودانيين بمنافسات دوري المحترفين الموريتاني في الموسم المقبل 2024-2025.

وأرسل الإتحاد الموريتاني خطاباً رسمياً لنظيره السوداني لإخطاره بالموافقة على إنضمام الهلال والمريخ لمنافسات بطولة الدوري في موريتانيا متحملاً نفقات إقامتهما بالكامل، كما خاطب بشكل رسمي الإتحاد الأفريقي “كاف” للحصول على موافقته.

وأوضح الإتحاد الموريتاني في خطابه أن بطل الدوري سيكون من بين الأندية المحلية في موريتانيا بينما سيكون هناك ترتيب آخر منفصل لفريقي الهلال والمريخ حيث يتوج أي منهما بطلاً على الآخر.

كما رحبت موريتانيا بإستضافة جميع مباريات الهلال والمريخ في المسابقات الأفريقية خلال الموسم المقبل.

وينتظر الإتحاد الموريتاني موافقة الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” على هذا القرار لإعتماده بشكل رسمي في سابقة تاريخية.

وتعاني الأندية السودانية من توقف النشاط الرياضي في ظل الإضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد خلال الأشهر الأخيرة.