بعد إصابته بالسرطان.. محمد عبده يوجه رسالة لجمهوره في أحدث ظهور

طمأن فنان العرب محمد عبده جمهوره بعد أسابيع على إعلانه الصادم إصابته بالسرطان ، حيث نشر الشاعر السعودي صالح الشادي على حسابه بمنصة “إكس” مقطع قصير لأبو نورا أثناء زيارته له.

وقال فنان العرب بإيجاز شديد في مقطع الفيديو الذي نُشر فجر اليوم عندما سأله الشادي عن حالته الصحية: "اأنا طيب بفضل الله تعالى".





إصابة محمد عبده بالسرطان

وكان قد أعلن "أبو نورا" مسبقا إصابته بسرطان البروستاتا، وخضوعه للعلاج الكيماوي أوائل الشهر الحالي خلال مقابلة مع برنامج تفاعلكم على العربية، كما أشار إلى أنه يخضع للعلاج في باريس.

وأوضح تفاصيل إصابته قائلا :"كان عندي سرطان في البروستاتا، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف كثير من العمليات الأخرى، باخذ حقنة كل 3 أشهر، وبعد يومين هاخذ الكورس الثاني".

من هو محمد عبده

مغني وملحن سعودي ولد في محافظة الدرب في منطقة جازان جنوب السعودية، وهو من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم والحديث.

وعرف بلقب «فنان العرب» ،وشارك كثيرًا بالغناء في المسارح العربية الكبرى في دول الخليج العربي والشام وشمال أفريقيا وأقام العديد من الحفلات في مسارح العالم، أبرزها في كرنفال جنيف، لندن، واشنطن ولوس أنجلوس. ويعتبر محمد عبده من أبرز فناني السعودية.

بداية رحلته الفنية

بدأ أبو نورا رحلته الفنية في بداية الستينات الميلادية، في عام 1961 وكان حينها طالب في المعهد الصناعي بجدة، تخرج منه عام 1963 حيث كان ضمن أفراد بعثة سعودية متجهه إلى إيطاليا لصناعة السفن، تحولت الرحلة من روما إلى بيروت لصناعة المجد، وكان ذلك عن طريق عباس فائق غزاوي الذي كان من ضمن مكتشفي صوت محمد عبده عندما غنى في الإذاعة في برنامج (بابا عباس) عام 1960، وبارك هذا الاكتشاف الشاعر المعروف طاهر زمخشري.

لقب فنان العرب

بعد اقامة حفلة في تونس، أطلق عليه الرئيس التونسي حينها الحبيب بو رقيبة لقب (فنان العرب) ، ليقدم الجديد بعدها، ومنها دخوله للتعاون مع الملحن الدكتور عبد الرب إدريس، الذي قدّم لمحمد عبده إنتاجات رائعة مثل (محتاج لها، جيتك حبيبي)، بعد ذلك (أبعتذر)، ثم (كلك نظر)، حيث تأثر الملحن الكبير عبد الرب إدريس بفنان العرب محمد عبده وبأسلوبه.