استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 24 مايو، وذلك وفق لأخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني، حيث وصل سعر البصل لـ 6.5 جنيهات والطماطم لـ 5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 1.75 إلى 5 جنيه، وتراوح سعر البطاطس من 4.5 لـ 11 جنيه، وتراوح سعر البصل من 4.5 إلى 6.5 جنيه، جاء سعر الجزر ما بين 3 لـ 4 جنيه.

وترواح سعر الخيار البلدي والصوب من 5 لـ 11 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي والصوب من 3.5 لـ 7.5 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 2 إلى 5 جنيه، والفلفل الحار الصوب من 6 لـ 12 جنيه، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) تراوح سعر الكيلو من 7 لـ 15 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 35 لـ 55 جنيه.

وسجل سعر البامية ما بين 20 إلى 30 جنيه، ووصل سعر كيلو الملوخية ما بين 5 لـ 10 جنيه، والكوسة من 8 لـ 12 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر البسلة ما بين 24 جنيه لـ 30 جنيه، وتراوح سعر السبانخ من 7 لـ 10 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 7 لـ 15 جنيه للكيلو، والقلقاس من 20 إلى 23 جنيه للكيلو.

فيما وصلت أسعار ورق العنب البناتي والبلدي من 15 إلى 25 جنيه، وسجل سعر الباذنجان البلدي ما بين 9 إلى 15 جنيه للكيلو، والباذنجان الرومي من 5 إلى 15 جنيه، والباذنجان الأبيض من 10 لـ 18 جنيه، والبطاطا تراوح سعرها من 6 لـ 12 جنيه.